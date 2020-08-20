لجان المتابعة تتفقد مشروعات حياة كريمة في سبيل العرب بكوم أمبو

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.









وقامت لجان المتابعة الميدانية بتنفيذ الزيارات التفقدية لمختلف مدن ومراكز المحافظة لمتابعة الأعمال الجارية بمشروعات حياة كريمة ومعدلات التنفيذ بها.









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وشهدت قرية سبيل العرب التابعة للوحدة المحلية لقرية الكفور بمركز كوم أمبو متابعة ميدانية من خلال لجنة المحافظة للموقف التنفيذى لمبادرة حياة كريمة.









ويجرى حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات في قرية سبيل العرب بكوم أمبو بهدف تحسين جودة المعيشة والخدمات بها، ولرفع المستوى المعيشى والاجتماعى والأسرى للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.







