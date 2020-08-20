إعادة فتح الفنادق والمعابد والمتاحف الأثرية خلال سبتمبر في أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على إعادة فتح وتشغيل الفنادق السياحية الثابتة والمعابد والمتاحف الأثرية والمعالم السياحية لاستقبال الزائرين والأفواج السياحية على مستوى المحافظة، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر القادم كمرحلة أولى .





وقال اللواء أشرف عطية بأنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية لفتح الأنشطة السياحية بالكامل مع بداية الموسم السياحى القادم وهو الذى سيعود بالنفع على مواطنى المحافظة والأنشطة الاقتصادية المختلفة .





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وأشاد محافظ أسوان بالجهود التى يبذلها الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار في إعادة النشاط السياحى للمعدلات الطبيعية ، وهو الذى سيتوازى مع استكمال الاستعدادات بالمطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدية والنقل السياحى البرى .





وأكد اللواء أشرف عطية على أن ذلك سيتطلب من المنشآت السياحية والمواقع الأثرية والمعالم السياحية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة إرتداء الكمامات والقفازات مع التعقيم والتطهير المستمر للغرف وصالات الاستقبال والمطاعم والمطابخ .







