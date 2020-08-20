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محافظات

محافظ أسوان يشيد بدور مؤسسة مصر الخير فى تحسين مستوى معيشة المواطنين..صور

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:12 م
مؤسسة مصر الخير
مؤسسة مصر الخير
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شاذلى عبد الفتاح
أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدور التنموى لمؤسسة مصر الخير بقيادة فضيلة الدكتور على جمعه رئيس مجلس أمناء المؤسسة فى مختلف المجالات التنموية ومشاركتها المجتمعية فى تحسين مستوى معيشة الموطنين حيث قامت بزيادة نصيب المحافظة من صك الإضحية لتصل لذبح 105 عجل جارى توزيعها على الأسر الأكثر إحتياجًا بالقرى والمناطق النائية والشعبية ضمن مشروع صك الأضحية .

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن مؤسسة مصر الخير قامت أيضًا بمساندة الجهود الحكومية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا سواء بدعم مستشفيات العزل والعزل المنزلى ببعض الإحتياجات من العلاج والمستلزمات الطبية والمطهرات بجانب توفير 79 من أجهزة مولدات الأوكسجين والأشعة المقطعية والتحاليل وبالإضافة إلى 260 ألف كرتونة للسلع الغذائية تم توزيعها على المتضررين من العمالة الغير منتظمة والأسر الأكثر إحتياجًا .

وفى السياق ذاته كشف الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لفرع المؤسسة بأن التعاون بين مصر الخير ومحافظة أسوان لمواجهة المشاكل الجماهيرية الملحة كان له العديد من الثمار التنموية من أبرزها الإنتهاء من إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرية أبو الريش قبلى بتكلفة 1،2 مليون جنيه .

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ولفت الدكتور أحمد موسى إلى أنه جارى حاليًا طرح أحلال وتجديد شبكات وروافع ومحطات 9 نجوع أخرى بأبوالريش بحرى بتكلفة 30 مليون جنيه وذلك بتمويل من البنك الأهلى المصرى وإشراف مؤسسة مصر الخير وتنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى مما سيساهم فى توفير مياه شرب نقية ونظيفة للمواطنين .

وأضاف أحمد موسى بأن برتوكول التعاون مع البنك الأهلى يشمل أيضًا توجيه 30 مليون جنيه أخرى منها إنشاء مدرسة مجمع أبو الريش للتعليم الأساسى بتكلفة 18 مليون جنيه وتضم 33 فصل دراسى.

وأكد موسى على أن ذلك توازى مع إعادة تأهيل مدرستى 23 يوليو الإبتدائية والشهيد رضاوى للتعليم الأساسى بتكلفة 6 مليون جنيه ، علاوة على تنفيذ 50 % من إعادة تأهيل مركز شباب أوبو الريش قبلى بتكلفة 3 مليون جنيه ، فضلًا عن الإنتهاء من إعادة تأهيل وتجهيز مدرسة السباعية غرب للتعليم الأساسى بتكلفة 8 مليون جنيه والتى تضم 12 فصل دراسى.
محافظ أسوان يشيد بدور مؤسسة مصر الخير فى تحسين مستوى معيشة المواطنين..صور
محافظ أسوان يشيد بدور مؤسسة مصر الخير فى تحسين مستوى معيشة المواطنين..صور
محافظ أسوان يشيد بدور مؤسسة مصر الخير فى تحسين مستوى معيشة المواطنين..صور
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