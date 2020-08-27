توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي أسوان ومصر للعلوم والتكنولوجيا.. صور

قال الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان إنه تم اليوم، الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
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وكان الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، شهد الثلاثاء الماضى توقيع مذكرة تعاون مشترك من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بالتعاون بين جامعة أسوان والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس وجامعة بنى سويف وجامعة الزقازيق.
وأضاف الدكتور أحمد غلاب أنه تم الاتفاق علي توقيع البروتوكول وتحديد مجالاته العلمية والبحثية، وتبادل الخبرات بين الطرفين، والعمل على المزيد في دعم أواصر التعاون المثمر بين الجامعتين في مختلف المجالات التي تخدم المنظومة التعليمية.
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وأوضح أحمد غلاب أنه تم توقيع البروتوكول بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتبادل الطرفان الدروع والميداليات التذكارية، وذلك خلال زيارة وفد جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب، والمستشار القانونى الدكتور مصطفى كامل.
وكان فى استقبال وفد جامعة أسوان رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخى ونائب رئيس مجلس الأمناء يوسف الطوخى، بجانب الدكتور محمد العزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأعضاء مجلس الأمناء.
وكان الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، شهد الثلاثاء الماضى توقيع مذكرة تعاون مشترك من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بالتعاون بين جامعة أسوان والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس وجامعة بنى سويف وجامعة الزقازيق.