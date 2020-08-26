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محافظات

حملات واسعة لنظافة وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة في أسوان

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:31 م
تجهيز المساجد
تجهيز المساجد
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شاذلى عبد الفتاح
قال الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان إنه سيسمح فقط بفتح المساجد المعين بها أئمة لصلاة الجمعة ، أو المساجد المعين بها خطباء بنظام المكافأة طبقًا لتعليمات الوزارة.

وأشار الدكتور محمد عزت إلى أنه طبقًا لتعليمات وزارة الأوقاف بفتح المساجد لصلاة الجمعة القادمة تم تنفيذ حملة واسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى المدن والمراكز والمسموح فيها أداء صلاة الجمعة. 

وأضاف محمد عزت أن مديرية الأوقاف بالمحافظة تابعت تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى تم تنفيذها فى المساجد التى تقرر فتحها منها وضع علامات التباعد الاجتماعى المطلوبة ، وأيضًا التأكيد على غلق دورات المياه ، مع التشديد على الأئمة بضرورة الإلتزام بخطبة الجمعة بعنوان "الأمل حياة"، وكذلك الالتزام بالوقت وهو عشر دقائق فقط .   

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وطالب وكيل وزارة الأوقاف بأسوان رواد المساجد بضرورة مراعاة الضوابط لعودة صلاة الجمعة ، وخاصة مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى ، كما أنه سيتم فتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.  

هذا وكانت وزارة الأوقاف قد أكدت على إستمرار الحملة الواسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية استعدادًا لصلاة الجمعة القادمة ، ونشرت الوزارة صورًا مستحدثة لعمليات تعقيم ونظافة المساجد على مستوى الجمهورية.  

وشددت وزارة الأوقاف على مراعاة الواقع والحال، فالأصل فى صلاة الجمعة هو الوجوب ، لكن فى وقت النوازل لو صلى كبار السن والمرضى فى بيوتهم فلا حرج عليهم ، ليس هذا فقط بل من صلى الجمعة فى بيته ظهرًا تخوفًا أو تحوطًا  ، أو أراد بنيته أن يؤثر الآخرين على نفسه ، أو من أجل عدم المشاركة حتى لا يكون سببًا فى التزاحم فلا حرج عليه .  

وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة فى تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة ، وتؤكد الوزارة أن من يتجاوز قد يكون سببا فى غلق المسجد الذى يتجاوز فى شأنه كلية ، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها فى غلق أى مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء فى صلاة الجمعة أم فى غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه .  

كما أكدت وزارة الأوقاف على استكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التى سبق وضعها لا تغطى كامل مساحة المسجد ، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد ، مؤكدة على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم فى الاستعداد لعودة صلاة الجمعة.   
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