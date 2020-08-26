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محافظات

سهير كعوان نقيبا للأطباء البيطريين بأسوان

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:20 م
انتخابات البيطريين
انتخابات البيطريين
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شاذلى عبد الفتاح
فازت الدكتورة سهير عبده حسين أحمد وشهرتها "سهير كعوان" بمنصب نقيب الأطباء البيطريين بأسوان فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين التى أجريت اليوم، الأربعاء.


تغلبت الدكتورة سهير عبده على منافسها الدكتور محمد سيد أحمد ناصر، المرشح على نفس المنصب خلال الانتخابات.


كما أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كل من الدكتور جمعة محمد مكى حمزة ، والدكتور علاء محمد سليمان داود- عضوا فوق السن، والدكتور محمد يوسف حسيب أحمد على، والدكتورة هبة محمد عوض الله على" عضوا تحت السن. 


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وكانت انتخابات نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة أسوان، شهدت اليوم تنافس اثنين على مقعد النقيب وهما الدكتورة سهير عبده حسين أحمد، والدكتور محمد سيد أحمد ناصر. 


بينما تنافس على مقعدى فوق السن 4 أعضاء مرشحين وهم جمعة مكى وحسنى القشمرى وعلاء سليمان ومحمد صالح"، بينما تنافس على مقعدى تحت السن 7 أعضاء مرشحين وهم خالد صبرى وشمس عبد النبى وشيماء أمين وعبد الرحمن أحمد سعيد ومحمد ناجح ومحمد يوسف وهبة عوض". 


الجدير بالذكر أن انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين، لانتخاب النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية. 


وقال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن اللجان شهدت منذ بداية التصويت فى العاشرة من صباح اليوم الأربعاء إقبالا غير مسبوق من الأطباء البيطريين للمشاركة بالتصويت.


كما أن بعض اللجان التى لم تتخط أصوات الناخبين بها من قبل فى أى انتخابات الـ50 صوتا، تخطت الـ400 صوت، اليوم.
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