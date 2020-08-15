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محافظات

بيطري أسوان ينظم لقاءات إرشادية عن الجلد العقدي.. صور

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:46 م
بيطرى أسوان ينظم
بيطرى أسوان ينظم لقاءات إرشادية عن الجلد العقدى
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شاذلى عبد الفتاح
قامت مديرية الطب البيطرى بأسوان بتنظيم عدة لقاءات إرشادية عن الجلد العقدى وأهمية التلقيح الصناعى بأنحاء قرى ونجوع ومدن المحافظة .

أكدت مديرية الطب البيطرى بأسوان بأن اللقاءات الإرشادية عن الجلد العقدى وأهمية التلقيح الصناعى تمت داخل قريتى وادى الصعايدة والشراونة التابعة لمركز إدفو،  بجانب الحرية التابع لمركز كوم أمبو . 

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ويأتى تنفيذ ذلك فى ظل الاهتمام بحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الأمراض المعدية والوبائية .  

وتواصل مديرية الطب البيطرى بأسوان تنفيذ حملاتها لتحصين المواشى والجمال والخراف على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة ضمن الجهود المبذولة من الدولة لحماية الثروة الحيوانية بتضافر كافة الإمكانيات لتطبيق الإجراءات الوقائية على أرض الواقع وتحقيق المستهدف بالشكل المطلوب.

والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تتابع رفع كفاءة الوحدات البيطرية بمحافظات الجمهورية، وإمداد الوحدات والمراكز البيطرية بكافة أنواع الأدوية والآلات والمعدات اللازمة لرعاية الحيوان من خلال الإدارة العامة للرعاية والعلاج ووفق الامكانيات المادية المتاحة ، ومراكز التلقيح الصناعى، وتكثيف الرعاية وعلاج الحيوان والتفتيش والرقابة على منافذ بيع وتداول الادوية واللقاحات البيطرية.
بيطري أسوان ينظم لقاءات إرشادية عن الجلد العقدي.. صور
بيطري أسوان ينظم لقاءات إرشادية عن الجلد العقدي.. صور
بيطري أسوان ينظم لقاءات إرشادية عن الجلد العقدي.. صور
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