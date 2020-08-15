بيطري أسوان ينظم لقاءات إرشادية عن الجلد العقدي.. صور

قامت مديرية الطب البيطرى بأسوان بتنظيم عدة لقاءات إرشادية عن الجلد العقدى وأهمية التلقيح الصناعى بأنحاء قرى ونجوع ومدن المحافظة .





أكدت مديرية الطب البيطرى بأسوان بأن اللقاءات الإرشادية عن الجلد العقدى وأهمية التلقيح الصناعى تمت داخل قريتى وادى الصعايدة والشراونة التابعة لمركز إدفو، بجانب الحرية التابع لمركز كوم أمبو .





واقرأ أيضًا:





ويأتى تنفيذ ذلك فى ظل الاهتمام بحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الأمراض المعدية والوبائية .





وتواصل مديرية الطب البيطرى بأسوان تنفيذ حملاتها لتحصين المواشى والجمال والخراف على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة ضمن الجهود المبذولة من الدولة لحماية الثروة الحيوانية بتضافر كافة الإمكانيات لتطبيق الإجراءات الوقائية على أرض الواقع وتحقيق المستهدف بالشكل المطلوب.



