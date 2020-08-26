تجهيز زي موحد وبطاقات تعريفية لأصحاب 280 عربة حنطور بأسوان

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأعضاء المجلس القومى برئاسة الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس بأسوان، وذلك استمرارًا لحرصه على التواصل المباشر مع جميع فئات المجتمع الأسوانى .
وخلال الإجتماع تم عرض نتائج الجهود المبذولة لإعادة الإنضباط لعربات الحنطور لتكون أحد عناصر الجذب السياحى والتى أثمرت عن تجهيز زى موحد لأصحاب 280 عربة حنطور ، مع تعليق بطاقة تعريفية تضم بيانات صاحب العربة ، علاوة على تنظيم مسابقة لأفضل 3 عربات لتشجيعهم على الإلتزام بالشكل الحضارى المطلوب .
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كما تناول الإجتماع تطوير حديقة الخير بكيما بمساحة 2800 م2 لخلق متنفس حيوى لأهالى عزب كيما ، بالإضافة إلى أهم المطالب والمشاكل الجماهيرية بمختلف مدن ومراكز المحافظة مثل مشاكل المرافق العامة من الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضًا فى مجال الخدمات الصحية والرياضية والنظافة العامة .
وأكد اللواء أشرف عطية حرص المحافظة لدعم ومساندة كافة الجهود والمبادرات التى تساهم فى النهوض بالمجتمع المحلى وتحقيق التنمية المستدامة فى كافة القطاعات .
وأشار أشرف عطية إلى ضرورة إعلاء قيمة العمل الجماعى والإصرار على النجاح والسعى الجاد لإحداث طفرة ملحوظة بمختلف القطاعات تعمل على إعادة أسوان لسابق عهدها وذلك من خلال إعطاء الأولوية للتحديات والمشاكل العاجلة التى يعانى منها المواطن البسيط .
وخلال الإجتماع تم عرض نتائج الجهود المبذولة لإعادة الإنضباط لعربات الحنطور لتكون أحد عناصر الجذب السياحى والتى أثمرت عن تجهيز زى موحد لأصحاب 280 عربة حنطور ، مع تعليق بطاقة تعريفية تضم بيانات صاحب العربة ، علاوة على تنظيم مسابقة لأفضل 3 عربات لتشجيعهم على الإلتزام بالشكل الحضارى المطلوب .
وأقرأ أيضًا :
القومي للمرأة بأسوان يواصل توعية السيدات بالمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ.. صور
كما تناول الإجتماع تطوير حديقة الخير بكيما بمساحة 2800 م2 لخلق متنفس حيوى لأهالى عزب كيما ، بالإضافة إلى أهم المطالب والمشاكل الجماهيرية بمختلف مدن ومراكز المحافظة مثل مشاكل المرافق العامة من الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضًا فى مجال الخدمات الصحية والرياضية والنظافة العامة .
وأكد اللواء أشرف عطية حرص المحافظة لدعم ومساندة كافة الجهود والمبادرات التى تساهم فى النهوض بالمجتمع المحلى وتحقيق التنمية المستدامة فى كافة القطاعات .
وأشار أشرف عطية إلى ضرورة إعلاء قيمة العمل الجماعى والإصرار على النجاح والسعى الجاد لإحداث طفرة ملحوظة بمختلف القطاعات تعمل على إعادة أسوان لسابق عهدها وذلك من خلال إعطاء الأولوية للتحديات والمشاكل العاجلة التى يعانى منها المواطن البسيط .