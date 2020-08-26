AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تجهيز زي موحد وبطاقات تعريفية لأصحاب 280 عربة حنطور بأسوان

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:00 م
محافظ أسوان يؤكد
محافظ أسوان يؤكد على دعم المحافظة لكافة الجهود
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأعضاء المجلس القومى برئاسة الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس بأسوان، وذلك استمرارًا لحرصه على التواصل المباشر مع جميع فئات المجتمع الأسوانى .

وخلال الإجتماع تم عرض نتائج الجهود المبذولة لإعادة الإنضباط لعربات الحنطور لتكون أحد عناصر الجذب السياحى والتى أثمرت عن تجهيز زى موحد لأصحاب 280 عربة حنطور ، مع تعليق بطاقة تعريفية تضم بيانات صاحب العربة ، علاوة على تنظيم مسابقة لأفضل 3 عربات لتشجيعهم على الإلتزام بالشكل الحضارى المطلوب .

وأقرأ أيضًا :
القومي للمرأة بأسوان يواصل توعية السيدات بالمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ.. صور

كما تناول الإجتماع تطوير حديقة الخير بكيما بمساحة 2800 م2 لخلق متنفس حيوى لأهالى عزب كيما ، بالإضافة إلى أهم المطالب والمشاكل الجماهيرية بمختلف مدن ومراكز المحافظة مثل مشاكل المرافق العامة من الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضًا فى مجال الخدمات الصحية والرياضية والنظافة العامة .

وأكد اللواء أشرف عطية حرص المحافظة لدعم ومساندة كافة الجهود والمبادرات التى تساهم فى النهوض بالمجتمع المحلى وتحقيق التنمية المستدامة فى كافة القطاعات .

وأشار أشرف عطية إلى ضرورة إعلاء قيمة العمل الجماعى والإصرار على النجاح  والسعى الجاد لإحداث طفرة ملحوظة بمختلف القطاعات تعمل على إعادة أسوان لسابق عهدها وذلك من خلال إعطاء الأولوية للتحديات والمشاكل العاجلة التى يعانى منها المواطن البسيط .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق محدود بتراكمات بأسوان

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ برنامج تنمية الطفولة داخل 68 دار حضانة على مستوى المحافظة

ترشيحاتنا

الصفقة حُسمت ..أجويرو يعلن انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

مصادر لـ صدى البلد: ميسي يقترب من مانشستر يونايتد.. والسيتي يقاتل لضمه

الساطور والمنشار غرب الجيزة.. الأولى رأي زوجها أثار العلاقة الجنسية على ملابسها فقطعها أشلاء والثانية هربت فشطرها والدها نصفين

نشر صورا فاضحة على الفيس.. دجلة تنفي علاقتها بلاعب قضية التشهير بفتاة

تمديد العقود.. الزمالك يحصن لاعبيه من بريق أموال بيراميدز.. والاهلي يفقد السيطرة

حدث نادر وغريب .. ولادة طفل بعين واحدة في الأقصر ..شاهد

AdvertisementS

شريف إكرامي في معسكر الأهلي

بشرى سارة للبنانيين..عودة المقاهي والمطاعم والمنتجعات السياحية للحياة من جديد

مفاجأة في قلة السجائر المحلية المعروضة| الرقابة الإدارية تضبط فسادا في "الشرقية للدخان" بـ 12 مليون جنيه

عروس الجنة.. دعت أهل البلد ورحلت في عشية عرسها

الوطنية للانتخابات: إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت فى انتخابات الشيوخ للنيابة العامة

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

رسميا.. كاف يحدد مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى نصف نهائي أبطال إفريقيا

الصفقة حُسمت ..أجويرو يعلن انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

تمديد العقود.. الزمالك يحصن لاعبيه من بريق أموال بيراميدز.. والاهلي يفقد السيطرة

تصعيد جديد مع تركيا.. اليونان عن اتفاقية الحدود البحرية مع مصر: لها أهمية تاريخية وسياسية كبيرة

حكومة الوفاق تعلن حظر تجول كليًا في ليبيا لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. شاهد| ناهد السباعي بإطلالة مثيرة للجدل

غني بالألياف ويزيد الشبع.. 9 فوائد للبطيخ عند اتباع الريجيم

لأول مرة.. BMW تظهر M3 تورينج 2022 أثناء اختبارها.. صور