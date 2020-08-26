بدون صعوبات أو مشكلات.. مدير معلومات جامعة أسوان يوضح آليات العمل بالتنسيق الإلكترونى

قال الدكتور محمد عيد، مدير مركز المعلومات وشبكة الاتصالات بجامعة أسوان ، إن الجامعة حرصت على تخصيص معامل لإجراء التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة.









وأضاف الدكتور محمد عيد ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن معامل التنسيق مجهزة بأحدث الأجهزة التكنولوجية بإجمالى 25 جهازا، وهذه المعامل موجودة داخل قاعات جيدة التهوية، مع تواجد المكيفات، وذلك حفاظًاً على سلامة الطلاب، وأيضًا لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.









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وأوضح محمد عيد أن جامعة أسوان قامت بتوفير جميع التسهيلات الخاصة بتدبير الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، كما توجد تنبيهات مسبقة بشأن تنفيذ التباعد الاجتماعى بين الطلاب أثناء قيامهم بإجراءات التنسيق الإلكترونى، بجانب الالتزام بإرتداء الكمامات للحفاظ على سلامتهم.









وأشار مدير مركز المعلومات وشبكة الإتصالات بجامعة أسوان، إلى أنه توجد العديد من الإيجابيات التى تقدمها الجامعة للطلاب أثناء أدائهم للتنسيق الإلكترونى، والتى من أبرزها تخصيص فريق عمل متخصص يقوم بتقديم جميع أوجه المساعدة والدعم للطلاب، ومنها الأعمال الإرشادية والتقنية.









وأكد أنه توجد نقطة تواصل بين الجامعة ومسئول دائم بالمكتب الرئيسى للتنسيق بالقاهرة، حيث تم تنفيذ ذلك قبل بدء التنسيق الإلكترونى، وذلك من أجل الرد على أى استفسارات تخص الطلاب، وأيضًا بشأن التعرف على الموقع الجغرافى للكلية أو المعهد الذى يرغبون فى الالتحاق به.









وقال الدكتور محمد عيد إنه بالنسبة للمرحلة الأولى لتنسيق طلاب الثانوية العامة، فقد بدأ منذ يوم السبت الماضى 22 أغسطس ويستمر حتى 27 أغسطس الجارى، ويتم إجراء التنسيق عبر أجهزة معامل الجامعة بشكل رائع وممتاز، ولا توجد أى مشاكل أو صعوبات فى تنفيذ ذلك الأمر.









وأضاف أن جامعة أسوان خصصت معملا آخر احتياطيا لاستقبال طلاب الثانوية العامة فى حالة زيادة الإقبال لمنع التكدس والتزاحم ولإعطاء الفرصة الكاملة للطلاب لإنهاء إجراءات التنسيق بسهولة ويسر، كما أنه تم توصيل جميع أجهزة الحاسب الآلى بمعامل التنسيق بشبكة إنترنت فائقة السرعة ليقوم الطالب بإنهاء التسجيل بالموقع بجودة عالية.









وأكد مدير مركز المعلومات وشبكة الاتصالات بجامعة أسوان أن كل هذه التسهيلات والإجراءات تتم تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، وبمتابعة مستمرة من الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وهذا يؤكد مدى اهتمام جميع قيادات جامعة أسوان لتقديم التسهيلات المختلفة والمتعددة لأبنائنا الطلاب فى كل وقت والحرص المستمر للحفاظ عليهم.







