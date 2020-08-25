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تعليم

مكتبات تعليم أسوان تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في المسابقات المختلفة.. صور

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:36 م
تعليماسوان
تعليماسوان
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شاذلى عبد الفتاح
قدم الدكتور السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان وأيضًا عبد الكريم لطفى، وكيل المديرية، أجمل وأرق التهانى القلبية لتوجيه المكتبات بقيادة علاء الدين محمد مختار الموجه العام لفوزهم بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2019/ 2020.

وقدم السيد الفيومى وعبد الكريم لطفى التهنئة للتلميذة حنين محمود محمد جمال بمدرسة على ناصر الإبتدائية بإدارة أسوان التعليمية لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة ( أقرأ وأرتق) ضمن المشروع القومى للقراءة تحت إشراف أخصائيات المكتبة نهى جميل وآلاء وفدى، والموجهات هبة أحمد وحنان حسين.

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كما قدم التهنئة للمدارس الفائزة فى مسابقة (المكتبات النموذجية) حيث فازت مدرسة إدفو الإعدادية الحديثة بنين بإدارة إدفو التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، والتهنئة لأخصائى المكتبة هشام محمود وعبد الراضى سيد، والموجهين عبد السلام على،  وعز الدين محسب.

فيما فازت مدرسة سلوا قبلى الثانوية المشتركة بإدارة كوم امبو التعليمية بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية، والتهنئة لأخصائى المكتبة محمد يوسف، والموجه عبدالعظيم يوسف، وفازت أيضًا مدرسة أبو سمبل شرق الإبتدائية بإدارة نصر النوبة التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، والتهنئة لأخصائية المكتبة هدى محمد، والموجه محمد عبدالله.

وتمنى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ووكيل المديرية مزيد من النجاح والتميز لجميع أبناء أسوان المشاركين فى مختلف الأنشطة والمسابقات العلمية والرياضية والتعليمية .

مكتبات تعليم أسوان تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في المسابقات المختلفة.. صور
مكتبات تعليم أسوان تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في المسابقات المختلفة.. صور
مكتبات تعليم أسوان تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في المسابقات المختلفة.. صور
مكتبات تعليم أسوان تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في المسابقات المختلفة.. صور
مكتبات تعليم أسوان تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في المسابقات المختلفة.. صور
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