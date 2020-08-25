تنفيذ الأعمال الإنشائية لمركز شباب الشيخ إبراهيم فى دراو بأسوان

تواصل الأجهزة المعنية تنفيذ الأعمال الإنشائية لمركز شباب الشيخ إبراهيم النموذجية بمركز دراو شمال أسوان.
ويتكون مشروع مركز شباب الشيخ إبراهيم النموذجى بمركز دراو حيث سيقام على مساحة 9 ألاف م2 والمخطط أن يضم ملاعب لكرة القدم وخماسية ومنطقة ألعاب أطفال وحمام سباحة ومبنى إدارى.
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وكانت قد قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، وشركة كيما بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، ومديرية الشباب والرياضة ، وجهاز شئون البيئة ، بتنفيذ مبادرة لأعمال النظافة والتشجير ودهان البلدورات بمنطقة كيما الواقعة داخل قطاع شرق مدينة أسوان .
وكانت قد قامت الوحدة المحلية لقرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان بتنفيذ حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة تحت إشراف اللواء المهندس وجدى مسلم رئيس الوحدة المحلية .
كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو الأعمال اليومية للنهوض بمنظومة النظافة حيث تم تنفيذ ذلك من خلال فرق عمل النظافة والتجميل والتى قامت بحملات للنظافة ورفع القمامة أولًا بأول لتحقيق معدلات أفضل فى النظافة بالشوارع والميادين .