"الصحة" تتابع تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل بوحدات أسوان

قامت لجنة المتابعة بوزارة الصحة، المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل بمتابعة تنفيذ المشروع داخل مركز دراو شمال أسوان .





يأتى ذلك من أجل الوقوف على معدلات تنفيذ المشروع رافق الوفد الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان وبحضور إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو.





وقام ووفد وزارة الصحة والهيئة العربية بتفقد 9 وحدات صحية الجارى إنشاؤهم ضمن منظومة التامين الصحى بمركز دراو.





وكان قد قام وفد وزارة الصحة بالمرور على المنشآت الصحية بقرى ومدينة كوم أمبو سواء التطوير والانشاء الجديد إستعدادًا لدخولها فى منظومة التأمين الصحى الشامل .





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من ناحية اخرى كان قد تفقد الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، يرافقه الدكتور محمد شعبان المنسق التنفيذى لمشروع إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، مراكز ومدن نصر النوبة وكوم أمبو وأبوسمبل السياحية، للوقوف على معدلات تنفيذ المشروع.





وأكد الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان أن التطوير شمل 17 وحدة صحية ومستشفى من إجمالى 112 وحدة صحية، بالإضافة إلى 11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تم متابعة معدلات التنفيذ الإنشائية، بالإضافة إلى نسب التسجيل والتى وصلت إلى 40 % سواء للأسر أو الأفراد .





وأشار الدكتور أحمد شعبان، إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الدكتورة هالة وزيرة الصحة والسكان ومحافظ أسوان للتغلب على أى تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات التنفيذ مع الإنتهاء من مختلف أعمال التطوير المطلوبة فى مواعيدها الزمنية المحددة تمهيدًا للتشغيل التجريبى وضمان إنطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل وتقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين على الوجه الأكمل.



