تعرف علي بيجو 301 الجديدة موديل 2021.. صور

يتابع محبي السيارات في مصر اخر اسعار و مواصفات للسيارات الجديدة في السوق المصري ليتمكن من معرفة افضل الاسعار و المواصفات الموجودة في السوق و في هذا السياق نطرح عليكم اسعار و مواصفات السيارة بيجو 301 peugeot .





لفئة السيارات السيدان و تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي يعطي قوة قدرها 115 حصانا وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات. السيارة بيجو 301 peugeot تنتمي





بيجو 301 peugeot تعتمد على منظومة الجر الأمامى ويمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ساعة خلال 10.3 ثانية و يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.



