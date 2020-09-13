تعرف علي بيجو 301 الجديدة موديل 2021.. صور

يتابع محبي السيارات في مصر اخر اسعار و مواصفات للسيارات الجديدة في السوق المصري ليتمكن من معرفة افضل الاسعار و المواصفات الموجودة في السوق و في هذا السياق نطرح عليكم اسعار و مواصفات السيارة بيجو 301 peugeot .
السيارة بيجو 301 peugeot تنتمي لفئة السيارات السيدان و تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي يعطي قوة قدرها 115 حصانا وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات.
بيجو 301 peugeot تعتمد على منظومة الجر الأمامى ويمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ساعة خلال 10.3 ثانية ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
وسائل الأمان في بيجو 301 peugeot
تأتي السيارة بيجو 301 peugeot بالعديد من الكماليات ووسائل الأمان منها الوسائد الهوائية ووسائد هوائية للراكب الأمامى ونظام الفرامل «ABS» مع توزيع اليكتروني للفرامل «EBD، والنظام الذكى لركن السيارة وبها جنوط سبور قياس 15 انش وفوانيس ضباب أمامية، وفوانيس ضباب خلفية.
سعر بيجو 301 peugeot في مصر
تبدأ أسعار السيارة 301 peugeot موديل 2021 من 226,990 جنيه حتي 266,990 لأعلى فئة.