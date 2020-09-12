سقطت من شرفته عارية| تعرف على قصة سميرة مليان "النقطة السوداء" في حياة بليغ حمدي

"اتهام بالقتل والقوادة، تحقيقات وتهديد بالسجن، هروب اضطراري للخارج بعيدا عن أعين الناس وألسنتهم".. على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه الملحن بليغ حمدي المُلقب بـ"العبقري" إلا أنه عانى خلال سنواته الأخيرة منذ انفصاله عن زوجته الفنانة وردة حتى وفاته والسبب - في المعاناة-" سميرة المليان".





من هي سميرة مليان؟





مطربة مغربية مغمورة في العشرينات من عمرها، كانت ترغب في الشهرة والنجاح، إلا أنها واجهت الرفض من قبل أهلها الذين تخلصوا من إلحاحها بتزويجها في سن مبكرة (18 عاما) على أمل أن تنسى الغناء لكنها لم تنس حلمها وتطلقت من زوجها بعد أن أنجبت طفلين لبنى ومهدي ثم تركت فرنسا حيث بيت زوجها وعادت إلى المغرب لتبحث عن فرصة حقيقة للغناء والشهرة.





ما علاقتها بـ"بليغ"؟





لم تكن على علاقة وثيقة ببليغ حمدي، حيث عرفها عن طريق ثري عربي يدّعي أنه منتج، تعرف عليها في المغرب وأوهمها بأنه يستطيع مساعدتها في الوصول للشهرة، حيث أقنعها بالسفر معه إلى مصر وهناك قدمها لبليغ حمدي خلال حفل أقامه الملحن في بيته وسط حضور العديد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، حيث استمع الحضور إلى صوتها وأعجب به بليغ.





الليلة المشئومة





كان بليغ معتادا على فتح بيته للجميع، كما اعتاد على إقامة مثل هذه الحفلات للغناء وتقديم المواهب، لذلك استأذن الحضور في أن يذهب إلى غرفته كي يستريح وينام قليلا، وبالفعل دخل غرفته وبدأ الحضور في الانصراف واحدا تلو الآخر ولم يتبق إلا سميرة والمنتج، ليستيقظ بعدها بليغ والشارع بأكمله على صوت ارتطام الفنانة المغربية بالأرض ملقاة من أعلى وهي عارية بعد أن تعرضت للاغتصاب.





ضد مجهول





انتشر الخبر من الزمالك (موقع فيلا بليغ) إلى مصر كلها وأصبحت قضية رأي عام عُرفت بقضية الثمانينات، والذي كان بطلها بليغ حمدي، الذي تعرض للعديد من الاتهامات بقتل هذه الفتاة و"القوادة" وإقامة حفلات العري والموبقات إلى آخره من المصطلحات الحمراء التي سببت له المعاناة ودفعته إلى الهروب خارج مصر 5 سنوات، على الرغم من تبرئته وحفظ القضية ضد مجهول، إلا أنه لم يطيق نظرات الناس وألسنتهم، وبعد مضي السنوات عادت مرة آخرى ليبدأ رحلة معاناة مع مرض الكبد انتهت بوفاته في 12 ديسمبر 1993.





قضية غامضة





هرب الثري العربي خارج مصر ولم يتم الوصول إليه أو التعرف عليه، لتحُفظ القضية ضد مجهول بسبب عدم وجود أدلة أو شهود على الجاني، حيث كثرت الأقاويل والروايات عن هذه الجريمة، البعض يراها مع سبق الإصرار حيث اغتصبها المنتج وقرر التخلص منها أو استغل سكرها وقام باغتصابها لتكتشف بعدها ذلك وتقرر الانتحار أو هناك طرف آخر في القضية، فيما يرى البعض أنها مؤامرة للنيل من بيلغ حمدي بعد النجاحات التي حققها أو لتشويه صورة أخيه الذي كان مرشحا لوزارة الإعلام.





من هو بليغ حمدي؟



