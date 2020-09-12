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فن

كان مهموم من قلة الشغل| تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة المخرج علي رجب

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:50 م
على رجب
على رجب
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان تامر سمير الساعات الأخيرة في حياة المخرج الراحل على رجب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 


وقال تامر : "رحم الله المخرج علي رجب وأسكنه فسيح جناته، علي كان مهموم من قلة الشغل، اشتغلت معه فيلم خالتي فرنسا".  


وأضاف  : "كان عامل قلب مفتوح من كام شهر، علي كان رايح للصديق الشاعر أحمد شتا، تعب في التاكسي مالحقوش مات فى المستشفي الله يرحمك يا علي، ارتحت".


وقدم المخرج على رجب عددا من الأعمال الفنية التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصري ولعل من أبرز أعماله خالتى فرنسا وصايع بحر. 


ولد "على رجب" فى 25 مارس 1964, بمدينة ااسكندرية. ودرس الهندسة بجامعة الاسكندرية. لكنه كان يهوى الفن فقرر التحول للإخراج. فعمل فى بدايته كمساعد مخرج فى العديد من اﻷفلام مع عدد من المخرجين منها فيلم "مجانينو" للمخرج "عصام الشماع" عام 1993, وفيلم "دانتيلا" للمخرجة "إيناس الدغيدي" و "حسن وعزيزة قضية أمن دولة" للمخرج "أسامة فريد" عام 1999. 


وفى عام 2000 قام بإخراج أول أفلامه "شجيع السيما" الذى قام ببطولته "أحمد آدم", تلاها بعدها عدة أفلام منها "صايع بحر" و "خالتى فرنسا" و "بلطية العايمة" عام 2008. كما أن له مسلسلا وحيدا "الوديعة والذئاب"، وكان يقوم "رجب" باﻹعداد لفيلمه الجديد "قلب بريء".
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