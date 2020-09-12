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جه يكحلها عماها.. الخائن الهارب محمد علي يعترف بالتمويل الضخم لأذرع القنوات الإرهابية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:08 م
الهارب محمد علي
الهارب محمد علي
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هاني حسين
قال  الإعلامي أحمد موسى، إن  اللص الخاين الهارب محمد علي يدافع عن تمويل عناصر الجماعة الإرهابية وأذرع العناصر الإرهابية في القنوات الإرهابية .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"محمد علي  اعترف بتواجد تمويل ضخم للأذرع في القنوات الإرهابية"، مضيفا:"جه يكحلها عماها".
 
تابع الإعلامي أحمد موسى: "هؤلاء الخونة لازم يهاجموا الدولة المصرية كي يحصلون على المبالغ الطائلة التي يحصلون عليها ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن "الخونة والإرهابيين يهدفون إلى إسقاط الدولة المصرية وهدم مؤسسات الدولة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "إعلاميو القنوات الإرهابية يتحدثون عن سوء أحوال المصريين وهم يحصلون على أموال  مقابل خيانتهم وما يحصلون عليه هو ثمن الخيانة ".
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