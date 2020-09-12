أحذية المصريين أشرف منه.. أحمد موسى: لديّ فيديو للهارب محمد علي يشتم فيه المصريين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللص الخاين الهارب محمد علي يدافع عن تمويل عناصر الجماعة الإرهابية وأذرع العناصر الإرهابية في القنوات الإرهابية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لدي فيديوهات لـ الهارب محمد علي يشتم فيها الشعب المصري بأكمله".





وتابع أحمد موسى: " الشعب المصري لو شاف اللص الهارب محمد علي سوف يضربه بالحذاء".



