أسعار بيجو peugeot 5008 موديل 2020.. صور

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ونطرح عليكم في هذا الموضوع اسعار و مواصفات بيجو peugeot 5008 .





يتتمي السيارة بيجو peugeot 5008 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV و تأتي بمحرك أربع اسطوانات سعة 1600 سي سي بقوة قدرها 165 حصان وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات .





تأتي السيارة بيجو peugeot 5008 بمنظومة الجر الأمامى و يمكنها من التسارع من 0 حتى 100 كم / ساعة خلال 8.9 ثانية بمتوسط استهلاك من الوقود بنحو 6 لتر لكل 100 كم.





بيجو peugeot 5008 تأتي بالعديد من المواصفات القياسية وعوامل الأمان اهمها السوائد الهوائية ونظام فرامل ABS المانعة للإنغلاق، وتوزيع اليكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإليكترونى ESP .





و جائت بيجو peugeot 5008 بجنوط سبور قياس 17 انش وفوانيس شبورة أمامية، وإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED، ومثبت سرعة، وشاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة.





اسعار بيجو peugeot 5008