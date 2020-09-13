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سيارات

أسعار بيجو peugeot 5008 موديل 2020.. صور

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
بيجو peugeot 5008
بيجو peugeot 5008
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اشرف عطية
يفضل العديد من محبي السيارات ان يقوموا دلئما بالأطلاع علي احدث اسعار السيارات في مصر خصوصا بعد طرح العديد من شركات السيارات عروض و خصومات علي الاسعار . 

ونطرح عليكم في هذا الموضوع اسعار و مواصفات  بيجو peugeot 5008 . 

يتتمي السيارة بيجو peugeot 5008 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV و تأتي بمحرك  أربع اسطوانات سعة 1600 سي سي بقوة قدرها 165 حصان وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات .

تأتي السيارة بيجو peugeot 5008 بمنظومة الجر الأمامى و يمكنها من التسارع من 0 حتى 100 كم / ساعة خلال 8.9 ثانية بمتوسط استهلاك من الوقود بنحو 6 لتر لكل 100 كم.

بيجو peugeot 5008  تأتي بالعديد من المواصفات القياسية وعوامل الأمان اهمها السوائد الهوائية ونظام فرامل ABS المانعة للإنغلاق، وتوزيع اليكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإليكترونى ESP .

و جائت بيجو peugeot 5008 بجنوط سبور قياس 17 انش  وفوانيس شبورة أمامية، وإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED، ومثبت سرعة، وشاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة.

اسعار بيجو peugeot 5008
تبدأ اسعار بيجو peugeot 5008 من 520,000 جنيه حتى 645,000 جنيه لأعلى فئة
أسعار بيجو peugeot 5008 موديل 2020.. صور
أسعار بيجو peugeot 5008 موديل 2020.. صور
أسعار بيجو peugeot 5008 موديل 2020.. صور
أسعار بيجو peugeot 5008 موديل 2020.. صور
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