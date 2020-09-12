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أخبار العالم

فضيحة مشينة| الشرطة التركية تجبر نساء على خلع ملابسهن كاملة للتفتيش..شاهد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:17 م
الشرطة التركية
الشرطة التركية
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قسم الخارجي
نشر النائب الكردي المعارض بالبرلمان التركي عمر فاروق جرجرلي أوغلو تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، فضح فيها ممارسة شائنة لأفراد من الشرطة التركية، أجبروا نساء على خلع ملابسهن بحجة تفتيشهن.


وكتب جرجرلي أوغلو في تغريدته "وردتنا أنباء مروعة. تعرضت 30 شابة معظمهن طالبات جامعيات للتفتيش عرايا في نقطة شرطة أوشاك".

وأضاف جرجرلي أوغلو "بعبارة أخرى، أُجبرت الشابات على إنزال ملابسهن الداخلية والخضوع للتفتيش في وضعيّ الوقوف والجلوس. لقد أخبرننا بذلك بكل خجل".

واعتقلت قوات الأمن التركية، أمس الجمعة، 60 محاميا و44 عسكريا، بدعوى انتمائهم إلى حركة فتح الله جولن، واتهامهم بالتورط في محاولة انقلاب عام 2016.

وفور صدور مذكرات التوقيف، نفذت قوات الأمن التركية اعتقالات في أنقرة واسطنبول فجر الجمعة.

ووفقًا لشبكة "العربية"، كان من بين المعتقلين 48 محاميًا ممارسًا، و7 محامين يخضعون للتدريب، وقاض تم فصله من منصبه، وخريج في القانون.

فيما اتُهم 22 من أصل 44 عسكريا بتأسيس خلايا لها صلات برجل الدين فتح الله جولن داخل الجيش.

ومنذ عام 2016، نفذت السلطات حملة صارمة ضد عدد كبير من أفراد الحكومة والجيش للاشتباه بصلتهم برجل الدين فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب في عام 2016، كما اعتقلت آلاف الأشخاص بتهمة إرتباطهم بالانقلاب الفاشل بعام 2016.
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