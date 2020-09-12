عنصرية بغيضة.. رجل يصفع سيدة إفريقية على متن طائرة متجهة إلى تركيا.. فيديو





وحسب صحيفة " ميرور" تدخل طاقم الطائرة عندما اندلع شجار في مقدمة الطائرة ، واظهر اللقطات التي التقطها أحد الركاب أشخاصًا يصرخون ويشتمون بعضهم على متن الطائرة .





وقال أحد شهون العيان أن الشجار اندلع عندما أساء راكبا إلى سيدة سمراء بطريقة عنصرية تسببت في موجة غضب اجتاحت كل ركاب الطائرة من تصرف الراكب .





وزعم الراكب البريطاني الذي تسبب في إحداث هذه الفوضى في الطائرة أن الركاب عامله بطريقة سيئة عندما اصطدم بأحدهم عن طريق الخطأ و كان ذلك الشخص كان السيدة الإفريقية السمراء التي عاملها بأسلوب عنصري بسبب لونها .









تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو صادم لركاب على متن طائرة أقلعت من لندن متجهة إلى تركيا ، يُظهر فيه أحد الركاب وهو يوجه لكمة لامرأة سمراء .