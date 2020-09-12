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منوعات

عنصرية بغيضة.. رجل يصفع سيدة إفريقية على متن طائرة متجهة إلى تركيا.. فيديو

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو صادم لركاب على متن طائرة أقلعت من لندن متجهة إلى تركيا ، يُظهر فيه  أحد الركاب وهو يوجه لكمة لامرأة سمراء . 

وحسب صحيفة " ميرور"  تدخل طاقم الطائرة عندما اندلع شجار في مقدمة الطائرة ، واظهر اللقطات التي التقطها أحد الركاب أشخاصًا يصرخون ويشتمون بعضهم على متن الطائرة . 

وقال  أحد شهون العيان أن  الشجار  اندلع عندما أساء راكبا إلى سيدة سمراء  بطريقة عنصرية تسببت في موجة غضب اجتاحت كل ركاب الطائرة من تصرف الراكب . 

وزعم الراكب البريطاني الذي تسبب في إحداث هذه الفوضى في الطائرة أن الركاب عامله بطريقة سيئة عندما اصطدم بأحدهم عن طريق الخطأ و كان ذلك الشخص كان السيدة الإفريقية السمراء التي عاملها بأسلوب عنصري بسبب لونها . 


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