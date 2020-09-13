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حوادث

حبس صاحب مخبز ببولاق أبو العلا لاستيلائه على 3 ملايين جنيه من أموال الدعم

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:02 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس مالك مخبز بلدي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على ٣ ملايين جنيه من أموال الدعم دون وجه حق بدائرة قسم شرطة بولاق أو العلا.

وكان قد تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا لاستيلائه على ٣ ملايين جنيه من أموال الدعم دون وجه حق.

وتبين قيام المتهم بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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