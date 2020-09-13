أمن قومي لمصر.. الزراعة: طفرة جديدة في التعامل مع التعديات على الأراضي والمخالفات.. فيديو

قال محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن الرقعة الزراعية أمن قومي للدولة وهي جزء من الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل للمزارع المصري، لذلك إذا حصل عليها أي أعتداء فذلك يؤثر على العمالة المباشرة وغير المباشرة في الريف المصري.





وأكد القرش خلال مداخلة هاتفية على قناة تن تي في، أنه في السابق كان هناك نوع من عدم الإهتمام ب التعدي على الأراضي الزراعية أما الأن هناك طفرة كبيرة في التعامل مع هذا الملف واهتمام من الدولة بالرقعة الزراعية.





وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن تكلفة إستصلاح أراضي للزراعة عليها بدلا من الأرض التي تم البناء عليها تساوي مليارات الجنيهات بجانب تكلفة نقل الخدمات لتلك المناطق.





ونوه إلى أن وزير الزراعة أصدر قرارا بأن يتم التعامل مع من يجلب فقط أدوات البناء علي الأرض الزراعية علي أنه مخالف دون الإنتظار حتى يتم التعامل مع المبنى بعد بنائه.





وأشار إلى أن الوزارة بدأت الإعتماد على الرقمنة لرصد التعديات علي الأراضي الزراعية بشكل يومي و يتم العامل مع المخالفات بشكل رادع.