خالد صديق: 38 مليار جنيه تكلفة تطوير منطقة واحدة عشوائية

كشف المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، خطورة البناء العشوائي على الدولة والمواطن.





وقال صديق خلال مداخلة هاتفية "إيمان الحصري" مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، إن التكلفة التى تتحملها الدولة لتطوير منطقة عشوائية هى 38 مليار جنيه.





وتابع صديق:"ما يفعله المواطنون من إنتهاكات وإعتداء على الأراضى إصلاحها يكلف الدولة المليارات"، مردفا:"كل مباني عشوائية جديدة تحتاج إلى شبكات صرف صحي وشبكات مياه وكهرباء".





وأردف:" تكاليف تنفيذ المشروعات للمناطق الجديدة أقل بكثير في التكلفة من المنطقة المخالفة المأهولة بالسكان".