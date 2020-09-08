خالد صديق: سقوط صخرة الدويقة سبب إنشاء صندوق تطوير العشوائيات.. فيديو

قال المهندس خالد صديق مدير تطوير صندوق العشوائيات، إن سقوط صخرة الدويقة كانت سبب رئيس في تشكيل صندوق تطوير المناطق العشوائية .





وأضاف خالد صديق خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن سقوط صخرة الدويقة تسبب في استشهاد 100 فرد وهم كانوا السبب في إنشاء صندوق يعمل على دراسة حياة المواطنين .





، أن صخرة الدويقة سقطت سنة 2008 وكان هناك إنذار بسقوط صخور أخرى في المنطقة ذاتها. وأوضح خالد صديق سنةإنذار





وأ شار إلى أن المتضررين من سقوط صخرة الدويقة، يسكنون الآن في حي الأسمرات.





ونوه إلى أن صخرة الدويقة سقطت على مكان قمنا بتفريغه قبل السقوط بنحو سنة ونصف السنة.



