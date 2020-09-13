مشروب طبيعي يساعد في الحفاظ على صحة القلب مدى الحياة

تشير نتائج الدراسة إلى أن عصير الطماطم غير المملح يلعب دورًا مهمًا في قمع ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول لدى البالغين لأنهم أكثر عرضة لـ مشاكل القلب





وكشفًا لما قدمه موقع "food.ndtv" إليكم اهم فوائد عصير الطماطم على الصحة:









ويحتوي عصير الطماطم على بعض الخصائص الغذائية الفريدة التي تجعله مفيدًا لـ صحة القلب ، كما ان عصير الطماطم غني بالألياف ومركب يسمى النياسين ، والذي يساعد في خفض الكوليسترول الضار.





وعصير الطماطم مليء بمضادات الأكسدة، وبيتا كاروتين والمغذيات النباتية - الليكوبين ، مما يمنع حدوث مشاكل القلب والأوعية الدموية.



