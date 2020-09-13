مشروب طبيعي يساعد في الحفاظ على صحة القلب مدى الحياة

تشير نتائج الدراسة إلى أن عصير الطماطم غير المملح يلعب دورًا مهمًا في قمع ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول لدى البالغين لأنهم أكثر عرضة لـ مشاكل القلب.
وكشفًا لما قدمه موقع "food.ndtv" إليكم اهم فوائد عصير الطماطم على الصحة:
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ويحتوي عصير الطماطم على بعض الخصائص الغذائية الفريدة التي تجعله مفيدًا لـ صحة القلب، كما ان عصير الطماطم غني بالألياف ومركب يسمى النياسين ، والذي يساعد في خفض الكوليسترول الضار.
وعصير الطماطم مليء بمضادات الأكسدة، وبيتا كاروتين والمغذيات النباتية - الليكوبين ، مما يمنع حدوث مشاكل القلب والأوعية الدموية.
ويساعد مشروب عصير الطماطم في الحفاظ على صحة القلب بشكل كبير، كما وجد باحثون في اليابان مادة مغذية في الطماطم يمكن أن تعالج بداية أمراض الأوعية الدموية، وحددت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Molecular Nutrition & Food Research هذا العام ، مركبًا يعزز أكسدة الأحماض الدهنية ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.