AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد سعد يعلن موعد عرض أغنيته الجديدة "بصرة"

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:28 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
شارك الفنان أحمد سعد جمهوره بفيديو تشويقي جديد وهو يغنى أحدث أغانيه "بصرة " من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وكتب سعد معلقًا على الفيديو: ”إنشاء الله تسمعوها يوم الإثنين القادم.. بصرة".

وكان الفنان أحمد سعد أعلن خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

ونشر الفنان أحمد سعد، صورة ومقطع فيديو قصيرا عبر خاصة القصص (ستوري) على حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها خلال عطلته الصيفية مع خطيته علياء بسيوني.

وظهر أحمد سعد في الصورة الأولى، وهو بجوار خطيبته علياء بسيوني، وفتاة أخرى لم يكشف عن هويتها، في الوقت الذي ظهرت فيه في فيديو لا يتعدى بضع ثوان، وهو يلهو معها بـ «المرجيحة» على الشاطئ. 

يأتي ذلك بعدما ظهر الفنان أحمد سعد، مع مصممة الأزياء علياء بسيوني، في أكثر من مناسبة، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة تلك العلاقة، وقال سعد في تصريحات صحفية إنه بالفعل تجمعهما قصة حب وإن خطوبتهما ستكون في الشهر الجاري. 

تمتلك علياء بسيوني، متجرًا لبيع الأزياء النسائية المستوردة، ويتردد عليه عدد من النجمات ويشترين ملابسهن منه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسمها ومحل إقامتها.. 5 معلومات عن حبيبة أحمد سعد الجديدة

ريم البارودي ترد على خطوبة أحمد سعد بارتداء فستان زفاف

ركبني المرجيحة.. أحمد سعد يلهو مع خطيبته على الشاطئ

علياء.. أحمد سعد يعلن لأول مرة عن موعد خطوبته.. تفاصيل

أحمد سعد يحتفل بخطوبته من عارضة الأزياء علياء بسيوني.. شاهد

بملابس السهرة والكاجوال.. إطلالات علياء بسيوني خطيبة أحمد سعد

ترشيحاتنا

أكل العيش مر.. مصرع أب ونجله تحت أحجار الفخار بصحراء قنا

التنمية المحلية: البنوك الوطنية وفرت قروضا لمساعدة المواطنين على دفع مقدمات التصالح

أول تعليق من محمد صلاح بعد تسجيله هاتريك في شباك ليدز

لا تتعدى الـ5 جنيهات.. وصفة لتنعيم الشعر كالحرير

سعر غير متوقع لـ فستان بوسي في أحدث ظهور لها

5 نصائح اتبعها يومياً للحفاظ على صحة قلبك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لـ فستان بوسي في أحدث ظهور لها

5 نصائح اتبعها يومياً للحفاظ على صحة قلبك

فى دورته الـ 77 .. تعرف على جوائز مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى