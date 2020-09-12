أخبار التوك شو| أحمد موسى: حوت بالإسكندرية ثروته 1.2 مليار جنيه.. وزيرة الصحة: تسلمنا 6000 جرعة من لقاح كورونا

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو:





قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء تحدث عن 5 حيتان من أصحاب الأعمال في الإسكندرية دفعوا مليار جنيه للتصالح في مخالفات البناء.





قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إجراءات إزالة المخالفات في المباني "مريرة وصعبة للغاية، لكنها خطوة لابد منها، كإزالة ورم سرطاني من الجسد".





قال محمد النمر محامي اللاعب صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، إن الواقعة التي تم توقيف اللاعب فيها كانت حادث تصادم سيارتين؛ موضحا أن اللاعب لم يكن سكران بعد أخذ عينات في النيابة.





أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة تتخذ موقفًا ضد أي عنصر بالوزارة، يثبت انتماؤه إلى جماعة الإخوان الإرهابية أو تبنيه فكرها، وهو إبعاده عن الجمهور أو التأثير في الناس، مؤكدا أنه يتم متابعة الأئمة عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا.





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن مستشفيات مصر جاهزة لاستقبال أي حالة مصابة بفيروس كورونا.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللص الخاين الهارب محمد علي يدافع عن تمويل عناصر الجماعة الإرهابية وأذرع العناصر الإرهابية في القنوات الإرهابية .





قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن المرحلة الاولي والثانية من تجارب لقاح فيروس كورونا على البشر يتم فيها قياس أمان اللقاح والجرعة والكفاءة.



