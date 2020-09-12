بنى أبراج على أراضي لا يملكها.. أحمد موسى: واحد من 5 حيتان في إسكندرية ثروته 1.2 مليار جنيه

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء تحدث عن 5 حيتان من أصحاب الأعمال في الإسكندرية دفعوا مليار جنيه للتصالح في مخالفات البناء.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "واحد من الـ 5 حيتان ثروته 1.2 مليار جنيه من التجارة في الأراضي وبيع الابراج والأرض ليست ملك له".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: " اين جهاز الكسب غير المشروع من هؤلاء الافراد الحيتان الذين يحققون مكاسب ضخمة وهم لا يملكون الأراضي التي بنوا عليها مباني مخالفة".



