AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بنى أبراج على أراضي لا يملكها.. أحمد موسى: واحد من 5 حيتان في إسكندرية ثروته 1.2 مليار جنيه

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:19 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء تحدث عن 5 حيتان من أصحاب الأعمال في الإسكندرية دفعوا مليار جنيه للتصالح في مخالفات البناء.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "واحد من الـ 5 حيتان ثروته 1.2 مليار جنيه من التجارة في الأراضي وبيع الابراج  والأرض ليست ملك له".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "اين جهاز الكسب غير المشروع من هؤلاء الافراد الحيتان الذين يحققون مكاسب ضخمة وهم لا يملكون الأراضي التي بنوا عليها مباني مخالفة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "محدش كان بيراعي ربنا، والدولة المصرية الآن تسعى إلى القضاء على الفساد وأصدرت قانون التصالح في مخالفات البناء لتصحيح الأوضاع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشقة بمليون جنيه.. تفاصيل إزالة أكبر برج بالجيزة يملكه كبار المقاولين.. شاهد

رئيس محلية النواب: نهاية سبتمبر آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء.. فيديو

محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل سداد مواطن 33 مليون جنيه للتصالح في مخالفات البناء ..فيديو

خمسة دفعوا مليار جنيه.. رئيس الوزراء: بدأنا بـ حيتان الإسكندرية في ملف مخالفات البناء

رئيس الوزراء: «5 حيتان» دفعوا مليار جنيه للتصالح في مخالفات البناء

بدأنا بـ «حيتان المخالفات».. رئيس الوزراء: عدد منهم دفعوا مليار جنيه للتصالح.. وتحويل موظفين بالمحليات للنيابة

ترشيحاتنا

كان من أشرس المدافعين عن قضايا وطنه| فجر السعيد تنعى عزمي مجاهد

أحمد موسى: هذه الفئة مستثناة من التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

تنازل شاب دهسه صالح جمعة بسيارته في الجيزة عن الاتهام

«اللهم اجعل مثواه الجنة» .. خالد الجندي يحذر من خطأ منتشر عن مفهوم الدعاء

منذ عصر أمس| حريق ضخم في الكويت و7 فرق إطفاء تشارك .. والحكومة تتحرك

وفاة المخرج على رجب عن عمر يناهز 56 عاما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة خلع الضرس دون ألم .. و7 طرق مختلفة

صور جديدة من حفل زفاف شقيقة أمير كرارة.. شاهد

بفستان مكشوف.. شاهد | مي الغيطي بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام