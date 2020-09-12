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وزيرة الصحة: تسلمنا 6000 جرعة من لقاح كورونا لتجربتها على المتطوعين

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:29 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن المرحلة الاولي والثانية من تجارب لقاح فيروس كورونا على البشر يتم فيها قياس أمان اللقاح والجرعة والكفاءة. 

وأضافت الدكتورة هالة زايد خلال تصريحات تليفزيونية، أن المتطوعين لتجربة لقاح فيروس كورنا المستجد لم يتلقوا أي أموال مقابل ذلك، وهو تشارك مجاني منهم.

وتابعت وزيرة الصحة أن جميع الدول فى العالم ليس لديها الاستطاعة على التشارك فى الابحاث الخاصة بلقاح فيروس كورونا.

وأوضحت: استطعنا المشاركة لان لدينا معامل قومية قوية وقيادات طبية وبينة تحتية.

وأشارت إلى أنه تم اليوم استلام 6000 جرعة من اللقاح والتي سيتم إعطاؤها للمتطوعين فى هذه التجربة.
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