على تويتر| نبيل الحلفاوي يحسم جدل رحيل فايلر عن الأهلي

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وقال نبيل الحلفاوى ردا على تساؤل لاحد متابعيه حول استمرار فايلر مع النادى الاهلى فى افريقيا : "طبعا.. مدير فني وصل قبل النهائي في بطولة قارية.. هيسيب فرصة تحقيق لقب مهم ليه؟".





وحرص نبيل الحلفاوي، على التعليق - من خلال حسابه عبر تويتر- على ركلة جزاء النادي الأهلي الثانية والملغاة، أمام نادي الإسماعيلي، في الدوري العام المصري المقامة حاليًا.





وكتب نبيل الحلفاوي: «مش ركلة جزاء. حتى لو في إيده»، ليثير جدلا كثيرا من متابعيه الذين اعترضوا على رأيه.





وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدف نظيف على الإسماعيلي في أحداث الشوط الأول من عمر المباراة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ26 للمسابقة على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.





وتقدم الأهلي بهدف مبكر فى شباك الإسماعيلى عن طريق علي معلول من ركلة جزاء فى الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول.





واحتسب محمود عاشور ركلة جزاء للأهلي حصل عليها بادجي بعد عرقلة من حارس الاسماعيلي فى الدقيقة 2 قبل ان يعود للفار الذي ايد القرار باحتساب ركلة الجزاء.





ويتربع الأهلي على صدارة الدوري وفي جعبته 68 نقطة من 25 مباراة، فيما يأتي الإسماعيلي في المرتبة التاسعة بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة من 24 مباراة.

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"يحسم فيه الجدل المثار حول رحيل المدير الفنى للنادى الاهلىرينيه فايلروذلك بعد الكثير من الشائعات التى شهدتها الفترة الماضيةحول انتقاله لتدريب نادى بيراميدز.