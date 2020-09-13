النصائح المثالية حول طريقة ارتداء الرجال للملابس

ارتداء الملابس ليس لمناسبة واحدة، يتعلق بمظهرك كل يوم، لذلك نقدم لك نصائح لاختيار الملابس على الموضة وفقا لما نشره موقع fashion.



تجنب القميص الجرافيكي.



تجنب القميص الملون.



اختر القمصان ذات اللون الواحد أو القمصان المخططة.





طبقات الملابس تبدو أكثر إثارة للاهتمام



اختيار البنطلون.



تجنب الشعارات الكبيرة في أي مكان على البنطال ، خاصةً في الخلف

لا ترتدي بنطالًا لا يناسبك مهما كانت الموضة العصرية ، فالبنطلون المناسب دائمًا ما يكون أكثر جاذبية

تجنب البنطلون الفضفاض.

على الرغم من أن اتجاهات الموضة قد قطعت شوطا طويلا مع التبييض وتمزيق البنطلون، إلا أني أنصحك بتجنب كل ذلك

بدلًا من ذلك ، اختر الجينز بلون واحد الذي يناسبك. لا يزال الجينز هو أفضل الملابس.

يمكنك إضافة بعض التنوع إلى بنطلونك عن طريق إضافة زوج ملون ولكن التزم بقاعدة اللون الواحد.

ارتداء الساعة

نظرًا لأن عددًا قليلًا من الأشخاص يرتدون الساعة الآن ، فأنت بحاجة إلى ارتداء اى إكسسوارات بسيطة جيدة المظهر.





الأحذية الأنيقة

تلاحظ النساء الأحذية أكثر من الرجال وتشكو النساء عمومًا من أحذية الرجال الرياضية.

يمكن للأحذية المتسخة أو الرخيصة أن تسئ ارتداء الملابس بالكامل وتجعلك تبدو أقل ذكاءً بغض النظر عن المبلغ الذي أنفقته على ملابسك ، يجب أن تأخذ الأحذية معظم ميزانيتك.

أسلوب الأحذية الأكثر جاذبية هو حذاء بني أنيق.

