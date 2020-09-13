AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد عرض فيلمه في فينيسيا السينمائي.. سعد لوستان يشارك في مهرجان الجونة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيل - محمد نحلة
يشارك الفنان السوري سعد لوستان في مهرجان فينيسيا السينمائي، بدورته الـ77 ضمن فريق فيلم "الرجل الذي باع ظهره"، الذي حمل بصمة مميزة للمخرجة التونسية كوثر بن هنية.
 
في هذا الفيلم قامت المخرجة التونسية، بتأليف فريق عمل ضخم مع مونيكا بيلوتشي ويحيى مهايني وديا ليان وسعد لوستان وروبرت وين جيمس، وهو إنتاج تونسي - فرنسي- - بلجيكي - ألماني - سويدي مشترك. 
 
الفيلم من الأفلام الدرامية الطويلة وتبلغ مدته 90 دقيقة، ويروي قصة سام علي وهو شاب سوري يعيش على أمل أن ينضم إلى حبيبته في باريس، أثناء فراره من بلاده إلى لبنان هربًا من الحرب التي تعصف ببلده، وجد نفسه عالقًا دون أوراق أو وثيقة رسمية. ثم يبدأ العمل في المعارض الفنية في بيروت، حيث يلتقي بفنان أمريكي مشهور سيحوله إلى عمل فني عن طريق رسم تاتو على ظهره.
 
وستكون المحطة القادمة للفيلم بعد عرضه بمهرجان فينيسيا السينمائي المقام حاليًا في إيطاليا، إلى مصر الشهر القادم للمشاركة في الدورة الجديدة لمهرجان الجونة السينمائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درة بوشوشة عضوا بلجنة تحكيم العمل الأول بـ فينيسيا السينمائي

"الرجل الذي باع جلده" ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي 2020

الرجل الذي باع ظهره.. العرض الأول للفيلم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ مهرجان الجونة السينمائي

بعد فيلمها القصير بطيخ الشيخ.. كوثر بن هنية تعود للجونة بفيلم طويل

النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي تشارك في فيلم تونسي.. تفاصيل

بعد عرضه في أيام فينيسيا.. فيلم "200 متر" يشارك بمسابقة مهرجان الجونة السينمائي

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ يخصص 800 ألف جنيه لعلاج مؤمن زكريا للمرة الثانية .. واللاعب يشكره

وكيل حسين بن عيادة: مفاوضات الزمالك مع اللاعب تجمدت وتحولت إلى وجدي كشريدة

إزالة الزوايا للمنفعة العامة.. وزير الأوقاف: نعرف الأئمة المتشددين من السوشيال ميديا

إبراهيم عيسى يكشف جرائم الإخوان عبر برنامج أصل الجماعة على "ON"..فيديو

كارتيرون يطالب كاسونجو بالبقاء في الزمالك

أول تعليق من يورجن كلوب على هاتريك محمد صلاح في شباك ليدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. قناة العربية تقع في خطأ خلال نشر تصريحات وزير خارجية البحرين

تصميم مبهر للسيارة لكزس lexus 300h موديل 2021.. صور

تعرف علي بيجو 301 الجديدة موديل 2021.. صور