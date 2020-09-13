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أخبار العالم

بفارق 10 آلاف حالة .. تراجع إصابات ووفيات فيروس كورونا في البرازيل

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:57 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت البرازيل اليوم الأحد، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا، والتي شهدت تراجعا خلال أمس السبت.

وبحسب "رويترز": سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية 33.523 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و315 ألفًا و687 شخصًا.

كما توفي 814 شخصًا إثر الإصابة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 13121 شخصا.

وتراجعت أرقام الإصابات والوفيات يوم السبت عن الجمعة، الذي شهد تسجيل و43.718 ألف إصابة و871 وفاة.

بينما وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند في مجمل الإصابات، والثاني بعد الولايات المتحدة من حيث الوفيات.

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