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أخبار العالم

الداخلية الكويتية: 426 ألفا و871 وافدًا بإقامة صالحة خارج الكويت.. ولا عودة لحاملي الإقامات المنتهية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:24 ص
صدى البلد
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أ ش أ
كشف وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشئون الإقامة اللواء أنور البرجس، أن عدد الوافدين حاملي الإقامات الصالحة خارج الكويت بلغ حتى 23 أغسطس الماضي 426 ألفا و871 وافدا، مشددا في الوقت نفسه على أن حاملي الاقامات المنتهية الصلاحية، لا يحق لهم دخول الكويت بموجبها.


وقال البرجس - في تصريح صحفي اليوم، الأحد - إنه يجري في الوقت الراهن، إعداد تعديلات على قانون الإقامة وعرضه على الجهات المعنية لإقراره، مشيرا إلى أن قطاع شئون الاقامة بوزارة الداخلية الكويتية، دائم الاتصال بجهات الاختصاص لدى الوزارة، لطلب إصدار التشريعات اللازمة والقوانين الملائمة للمشكلات المعروضة، أو الحالات التي قد تطرأ ولم يتم التطرق لها، أو لم تتم معالجتها بموجب القوانين الحالية.


وحول وجود موعد محدد لإعادة فتح باب استصدار الزيارات وتأشيرات الدخول، أكد أنه تم إيقاف إصدار تأشيرات الدخول بكل أنواعها لجميع الجنسيات حتى اشعار آخر؛ وذلك إعمالا للتعليمات الصادرة تباعا من قبل وزارة الصحة الكويتية، بشأن تفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لافتا إلى أنه سيتم استئناف إصدار تأشيرات الدخول بكل أنواعها بالشكل المعتاد، فور ورود تعليمات من قبل وزارة الصحة بهذا الشأن.

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