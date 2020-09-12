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أخبار العالم

عثر عليها جثة هامدة بخزان المياه.. جريمة قتل هزت الكويت

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:06 م
الضحية الكويتية
الضحية الكويتية
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محمود نوفل

عاشت الرأي العام الكويتي منذ الخميس حالة حزن شديدة بعد الإبلاغ عن إختفاء طفلة لم تتجاوز السادسة من عمرها حيث تم العثور عليها جثة هامدة في خزان المياة الخاص بمنزلها الكائن في منطقة الواحة الكويتية.

وذكرت صحيفة الراي الكويتية ان الداخلية الكويتية تمكنت في 24 ساعة من فك لغز اختفاء الطفلة مروة ظاهر الشمري ذات الـ 6 سنوات بعدما تمكنت من تحديدمكان تواجدها ولكن عُثر عليها جثة هامدة .

وبيًنت الصحيفة الكويتية ان وزارة الداخلية لم تستطع فك الغاز الجريمة لذا فقد قامت بتسجيلها كقضية شبهه جنائية ولكن النيابة العامة الكويتية اصدرت قرارا  برفع الجثة وإحالتها إلى الطب الشرعي، وذلك في وقت يحقق فيه رجال المباحث مع أفراد العائلة للوقوف على سبب الوفاة، خصوصًا أن الخزان الذي وجدت فيه كان مغلقًا.

وكشفت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصدر أمني  أن ذوي الطفلة (الضحية ) تمكنوا من العثور على جثتها داخل خزان موجود في منزلهم، حيث أبلغوا الجهات الأمنية، التي تحركت على الفور إلى المكان، يرافقهم رجال الأدلة الجنائية، الذين عملوا على رفع الآثار والبصمات من الخزان وما حوله.

ووفق ماذكرته الصحيفة الكويتية فإن حادثة اختفاء الطفلة والتي شغلت المجتمع الكويتي تعود بداياتها الي أول من أمس، حيث استنفرت وزارة الداخلية، بقيادة وزير الداخلية أنس الصالح.

و كانت الفرق التطوعية تستعد للتجمع عند الخامسة والنصف مساء أمس في ساحة سنترال الواحة «الكوريات»، للبحث سيرًا على الأقدام مساندة لرجال الأمن الا ان القدر لم يشأ لهم أن يقومون بمهمة البحث بعد ان عثر عليها افراد اسرتها.
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