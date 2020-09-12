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أخبار العالم

الداخلية الكويتية تكشف عن إجراءات مهمة بشأن الوافدين لديها

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:35 م
وزارة الداخلية الكويتية
وزارة الداخلية الكويتية
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محمود نوفل
كشف وكيل وزارة الداخلية الكويتي المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور البرجس أنه جار في الوقت الراهن إعداد تعديل على قانون الإقامة وعرضه على الجهات المعنية لإقراره.

وبيًن البرجس في تصريحات صحفية لــ" الانباء الكويتية " أن عدد الوافدين حاملي الإقامات الصالحة خارج البلاد يبلغ 426871 وافدا من تاريخ 23 أغسطس الماضي ، لافتا الى ان حاملي الاقامات المنتهية الصلاحية لا يحق لهم دخول البلاد بموجبها. 

وبخصوص فتح باب لاستقبال طلبات الزيارة وسمات الدخول، اعلن وكيل الداخلية المساعد لشؤون الاقامة انه تم ايقاف استصدار الـ فيز بكل أنواعها ولجميع الجنسيات وذلك حتى إشعار آخر، مبينا انه وفور ورود تعليمات من قبل وزارة الصحة بخلاف ذلك فسيشرع في تنفيذها على الفور.

وأكد اللواء البرجس ان الدولة وفرت للمقيمين ممن انتهت عقود عملهم او انتهت صلاحية إقاماتهم او سمات دخولهم اعتبارا من 1 يناير 2020 اجراءات السماح بالمغادرة دون مساءلة او غرامة مع التكفل بنفقات مغادرتهم مع السماح لهم بالعودة، مشددا على انه من لم يغادر منهم خلال تلك المهلة ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونا، ولن يتم الترخيص له بالاقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة مرة اخرى. 

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