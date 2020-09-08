وزارة الداخلية تمد العمل للساعة 8 مساء بكافة مجمعات ووحدات المرور

أصدرت وزارة الداخلية حزمة من القرارات من شأنها تخفيف العبء من على كآهل المواطنين ، حيث تم مد فترة العمل داخل كافة مجمعات ووحدات المرور على مستوى الجمهورية ل٨ مساء من كل يوم ماعدا الجمعة .





ومن جانبه ، صرح مصدر أمنى مسئول بالإدارة العامة للمرور أن هناك ٣ قرارات هامه وهم:





القرار الاول : تخفيض رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة وتجديدها من ١٨٠٠ جنيه ل ٩٠٠ جنيه بعد تخفيص رسوم شهاداتى الباطنة والنظر التى يتم استخراجها من داخل الوحدات ، وبالنسبه للرخص المهنية فلم يحدث فيها اى زيادة .





أما القرار الثانى بمد العمل فى كافه وحدات ومجمعات المرور على مستوى الجمهورية الى الساعه ٨ مساءا لاستيعاب الاقبال الكبير على تركيب الملصق الالكترونى وتجديد الرخص ، مع التشديد على التواجد المستمر للضباط داخل الوحدات لمتابعة سير العمل وتذليل اى عقبات للمواطنين .





أما القرار الثالث سيتم دراسته وتعميمه للعمل على زيادة إعداد الموظفين ومهندسي الفحص الفني ، وكذا زيادة عدد شبابيك الخزن ودفع الرسوم داخل كافه وحدات ومجمعات المرور لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين وإنهاء تراخيصهم فى أسرع وقت ممكن لرفع المعاناة عنهم ، وبالفعل تم فى عدد من المجمعات المرورية بالقاهرة وجار تعميمة .





وكان اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة وبصحبته اللواء عمرو البيلى مدير مرور القاهرة قد قاما بزيارة مفاجئة صباح اليوم الاثنين لمجمع تراخيص القاهرة الجديدة وكذا مجمع تراخيص الاميرية واستمعوا لشكاوى المواطنين.





بعد ان رصدت أجهزة الأمن بالقاهرة شكاوى عدد من المواطنين على صفحات السوشيال ميديا " الفيس بوك " ، وتضررهم من زيادة رسوم التراخيص وقضائهم ساعات طويلة داخل وحدات ومجمعات المرور حتى الانتهاء من إنهاء رخصهم سواء كانت قيادة أو مركبه .





على الفور انتقل صباح امس الاثنين مدير امن القاهرة وصحبته قيادات بالمرور ، واستمعوا إلى شكاوى المواطنين داخل مجمع مرور القاهرة الجديدة ، حيث أكد مدير الأمن خلال لقائه مع المواطنين داخل المجمع أنه سيتم زيادة إعداد الموظفين ومهندسي الفحص الفني .





وكذا زيادة عدد شبابيك الخزان ودفع الرسوم لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين وإنهاء تراخيصهم فى أسرع وقت ممكن لرفع المعاناة عنهم .



