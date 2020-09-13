رئيس استئناف القاهرة يجدد ندب شيرين فهمي رئيسا لمأمورية طرة لنظر قضايا الإرهاب

أصدر المستشار عبده أحمد عطية الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة قرارا رقم [88] لسنة 2020 بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (46) لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة المنعقدة ولصالح العمل جاء فيها:







