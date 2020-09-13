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حوادث

رئيس استئناف القاهرة يجدد ندب شيرين فهمي رئيسا لمأمورية طرة لنظر قضايا الإرهاب

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:32 ص
المستشار محمد شرين
المستشار محمد شرين فهمي
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محمد عبدالله
أصدر المستشار عبده أحمد عطية الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة  قرارا رقم [88] لسنة 2020 بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (46) لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له  وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة المنعقدة ولصالح العمل جاء فيها:


يختص المستشار أحمد شرين فهمي عبد الحميد الرئيس بالمحكمة بالإشراف على سير العمل بمأمورية استئناف القاهرة المختصة بنظر المحاكمات الجنائية والكائن مقرها بجوار مبنی معهد أمناء الشرطة بطرة - محافظة القاهرة . وعرض ما يلزم عرضه علينا بالإضافة لما يسند له من أعمال أخرى.
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