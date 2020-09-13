AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

صندوق تطوير التعليم: نتجه نحو التحول الرقمي وتعزيز تطبيق «التعليم الهجين»

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:32 ص
الدكتور أحمد حسني
الدكتور أحمد حسني الحيوي
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن الصندوق يتجه نحو التحول الرقمي كجزء من المنهج الذي تتخذه الدولة للتحول الرقمي، وتنقسم خطة الصندوق إلى جزئين، الأول النواحي الإدارية ، حيث نسعى لتحويلها إلى "مميكنة" بحيث يتم بناء قواعد بيانات خاصة بالصندوق والاستثمارات والمشروعات الخاصة به بالتعاون مع وزارة الاتصالات . 

اقرأ ايضا |
وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق، أنه بالنسبة للتحول الرقمي للمنظومة التعليمية، نسعى لتعزيز استخدام التعليم "الهجين" وتطبيقه على كافة المراحل، وهناك صعوبة بالنسبة لمرحلة التعليم الفني في الاستغناء عن التدريب العملي، ولذلك يطور الصندوق فكرة المعامل الافتراضية وهي عبارة عن طالب يعيش الحياة الواقعية بشكل حقيقي.  

وأوضح «الحيوي» أن إدارة الصندوق تسعى لوضعه في مساره الأساسي لتحقيق أهدافه الرئيسية وهي، تقديم المساندة والدعم الفني لمشروعات تساهم في تطوير التعليم، بما يوفر متطلبات سوق العمل من الكوادر البشرية، بجانب الارتقاء والارتفاع بكفاءات وهيئات التدريس والمعلمين والمدربين، وأيضًا الإسهام المباشر والتعاون مع أجهزة الدولة والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية لدعم الأنشطة، والارتقاء بالمستوى الفني والمهني للكوادر البشرية، والمساهمة في توطين وتطوير التكنولوجيا المتقدمة. 


وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للصندوق أيضا هو المساهمة في إنشاء مراكز لنقل وتطوير والتدريب على التكنولوجيا المتقدمة في مجالات التعليم، والمساهمة في إنشاء النوادي والمراكز التعليمية المختصة، وذلك يعكس أن أي مشروعات على طاولة الصندوق يجب أن تتركز أهدافها على ما سبق ذكره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صندوق تطوير التعليم يعلن تفاصيل اختبارات القدرات بالمجمعات التكنولوجية

صندوق تطوير التعليم يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة بني سويف التكنولوجية لتأهيل خريجيها

ننشر تفاصيل اجتماع الوزير خالد عبد الغفار بمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم اليوم

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم

صندوق تطوير التعليم يتعاون مع الأعلى للجامعات في خطة التحول الرقمي

صندوق تطوير التعليم : منحة دراسية كاملة للعشرة الأوائل بالمجمعات التكنولوجية

ترشيحاتنا

مشروب طبيعي يساعد في الحفاظ على صحة القلب مدى الحياة

آرسنال في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

آيات الشفاء لعلاج الأمراض المستعصية.. تنهي الآلام

غضب عارم في المقاصة.. تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع إيهاب جلال وموقف المدير الفني

في ذكرى ميلاد الشاويش عطية.. تعرف على تفاصيل زيجاته الـ٩

تعرف على آخر تطورات لقاح أوكسفورد.. والموعد الجديد لانتهائه

AdvertisementS

صحة دمياط تحذر من كحول كورونا: يسبب العديد من الأمراض

هل يشعر المتوفى بمن يزوره في قبره.. الإفتاء تحسم الجدل

كيفية صلاة الصبح لمن استيقظ متأخرا عن أداء الفجر .. أمين الفتوى يجيب

طريقة شحن كارت عداد الكهرباء من الموبايل بسهولة.. فيديو

الاشتباه في البواب.. فريق بحث لحل لغز مقتل خليجية داخل شقتها في الجيزة

عيد ميلاد مصطفى فهمي.. تعرف على عمره الحقيقي ولماذا لقبته زوجته اللبنانية بـ سي السيد

وزير الدفاع يكرم سيدة القطار والمجند .. ويؤكد: أعطت أروع الدروس فى التفاني والعطاء

بحلول نهاية القرن .. دراسة تحذر: درجات الحرارة ستصل إلى مستويات لم تشهدها الأرض منذ 50 مليون سنة

أخبار الرياضة .. القيمة الحقيقية لانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.. مؤمن زكريا يرد على محمد صلاح.. والأهلي يحسم الصفقة الثانية بعد طاهر محمد

جمال حمزة: شتان الفارق بين انتقال رمضان لـ بيراميدز ولعب محمد إبراهيم لـ الأهلي

عروس تفاجئ ابن زوجها قبل حفل الزفاف.. ورسالة لن ينساها| صور

شرطية تعثر على طفلة حديثة الولادة داخل كيس وبظهره سكين حاد.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. منة فضالي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

تعرف على آخر تطورات لقاح أوكسفورد.. والموعد الجديد لانتهائه

بفستان أبيض .. رابعة الزيات تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها