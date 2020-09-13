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رياضة

آرسنال في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:36 ص
محمد النني لاعب آرسنال
محمد النني لاعب آرسنال
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محمد السعيد
انطلقت أمس، السبت الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي 2020 - 2021، حيث أقيمت 4 مباريات، وهم آرسنال ضد فولهام، وكريستال بالاس ضد ساوثهامبتون، وليفربول ضد ليدز يونايتد، ووست هام ضد نيوكاسل.

واكتسح آرسنال فولهام بثلاثية نظيفة بمشاركة محمد النني، وتغلف كريستال بالاس على ساوثهامبتون بهدف نظيف، وتفوق ليفربول على ليدز 4 - 3 حيث سجل محمد صلاح 3 أهداف هاتريم، وأخيرا فازل وست هام على نيوكاسل بهدفين دون رد.

وبات فريق آرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق مؤقتا، بفارق الأهداف عن كلا من نيوكاسل وليفربول وكريستال بالاس.

وتستأنف اليوم، الأحد، مباريات الجولة الأولى من من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي وست بروميتش مع ليستر سيتي، وتوتنهام مع إيفرتون.

كانت رابطة الدوري الإنجليزي قرتت تأجيل مباراتي مانشستر سيتي أمام أستون فيلا وبيرنلي ضد مانشستر يونايتد، في الجولة الأولى، بسبب مشاركتهم الأوروبية في الفترة الأخيرة.

ويستعرض " صدى البلد" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي:

1- آرسنال: 3 نقاط
2-  نيوكاسل 3 نقاط
3- ليفربول : 3 نقاط
4- كريستال بالاس: 3 نقاط
5- أستون فيلا: 0 نقاط
6- برايتون: 0 نقاط
7-  بيرنلي: 0 نقاط
8- تشيلسي: 0 نقاط
9- إيفرتون: 0 نقاط
10- ليستر سيتي: 0 نقاط
11- مانشستر سيتي: 0 نقاط
12- مانشستر يونايتد: 0 نقاط
13: شيفيلد: 0 نقاط
14- توتنهام: 0 نقاط
15- وست بروميتش: 0 نقاط
16- وولفرهامبتون: 0 نقاط
17- ليدز يونايتد: 0 نقاط
18- ساوثهامبتون: 0 نقاط
19- وست هام: 0 نقاط
20- فولهام: 0 نقاط.
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