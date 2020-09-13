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فن

تعرف على موعد عرض عروس بيروت 2

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:37 ص
عروس بيروت 2
عروس بيروت 2
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شروق ابراهيم
أعلن القائمون على المسلسل اللبناني عروس بيروت أن الجزء الثاني سيعرض شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء تصويره في مدينة اسطنبول التركية. 

وتدور قصة مسلسل عروس بيروت حول شاب اسمه فارس يقع في حب شابة حسناء تُدعى ثريا، ولكن والدتها المُتسلطة ترفض هذه العلاقة وتحاربها مما يتسبب في الكثير من المصاعب لفارس الذي يواصل حبه لثريا مهما كان الثمن. 

ويضيء العمل على العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا.. قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.

مسلسل عروس بيروت من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.

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