إمبراطور المخدرات.. ضبط متهم بحوزته ٢٣ كيلو استروكس وشادو في إمبابة



نجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة في إلقاء القبض على أحد أخطر تجار المواد المخدرة في امبابة، وبحوزته ١٨ كيلو من الاستروكس المخدر و٥ كيلو من مخدر الشادو.









وردت معلومات لضباط مباحث قسم امبابة بقيام "ع. أ"، ٣٧ سنة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

















تم إعداد عدة أكمنة سرية أسفر أحدها عن ضبطه بالمنطقة سكنه وبحوزته كمية من الاستروكس المخدر وزنت ١٨ كيلو و100 جرام وكمية من الشادو المخدر وزنت ٥ كيلو و100 جرام وكمية من تبغ السجائر وزنت 3 كيلو جرامات.









كما تم ضبط جركن يحوى داخله مادة سائلة "تنر"، وكمية من الأكياس الشفافة لتعبئة المواد المخدرة، وكوب وطبق بلاستيك كبيرا الحجم، وقمع بلاستيك يستخدم لسحب المواد السائلة وسكبها على المواد المخدرة، وميزان حساس، ومستلزمات إنتاج.







