AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إمبراطور المخدرات.. ضبط متهم بحوزته ٢٣ كيلو استروكس وشادو في إمبابة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:11 م
سقوط امبراطور المخدرات
سقوط امبراطور المخدرات بامبابة
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة في إلقاء القبض على أحد أخطر تجار المواد المخدرة في امبابة، وبحوزته ١٨ كيلو من الاستروكس المخدر و٥ كيلو من مخدر الشادو.


وردت معلومات لضباط مباحث قسم امبابة بقيام "ع. أ"، ٣٧ سنة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 



تم إعداد عدة أكمنة سرية أسفر أحدها عن ضبطه بالمنطقة سكنه وبحوزته كمية من الاستروكس المخدر وزنت ١٨ كيلو و100 جرام وكمية من الشادو المخدر وزنت ٥ كيلو و100 جرام وكمية من تبغ السجائر وزنت 3 كيلو جرامات.


كما تم ضبط جركن يحوى داخله مادة سائلة "تنر"، وكمية من الأكياس الشفافة لتعبئة المواد المخدرة، وكوب وطبق بلاستيك كبيرا الحجم، وقمع بلاستيك يستخدم لسحب المواد السائلة وسكبها على المواد المخدرة، وميزان حساس، ومستلزمات إنتاج.


وضبط بحوزته مبلغ مالي ٤٩ ألفا و٦٠٠ جنيه وهاتف محمول، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط تشكيل عصابى بأسوان بحوزته مواد مخدرة

ضبط 4,500 كيلو جرام إستروكس وكمية من الأقراص المخدرة بحوزة 5 عناصر إجرامية

حبس عاطل لحيازته 2 كيلو استروكس في السلام

ضبط عاطل حول شقته مصنعا للأستروكس بالسلام

ترشيحاتنا

في عيد ميلاده.. مصطفى فهمي يحكي تفاصيل زيجاته الثلاث

وزير الدفاع يكرم سيدة القطار والمجند .. ويؤكد: أعطت أروع الدروس فى التفاني والعطاء

تعرف على مواصفات وأسعار بيجو 508 peugeot في مصر.. صور

بحلول نهاية القرن .. دراسة تحذر: درجات الحرارة ستصل إلى مستويات لم تشهدها الأرض منذ 50 مليون سنة

صحة دمياط تحذر: استخدام الكحول بصورة متكررة يسبب العديد من الأمراض

وفقا لنوع المخالفة.. احسب قيمة التصالح في مخالفات البناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جديدة.. رانيا منصور تنشر صورة في أحدث ظهور لها

لو مجربتوش.. فوائد مدهشة لـ زيت جوزة الطيب على الصحة

لوك جديد.. منة فضالي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد