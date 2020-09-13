الاشتباه في البواب.. فريق بحث لحل لغز مقتل خليجية داخل شقتها في الجيزة

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها للوقوف على ملابسات مقتل سيدة عربية الجنسية داخل شقتها بمنطقة الطالبية بعدما أشارت أصابع الاتهام إلى حارس العقار الذي اختفى في وقت معاصر لوقوع الجريمة.





تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور علي جثة سيدة تحمل جنسية عربية داخل شقتها بالطالبية، انتقلت علي الفور قوات الأمن وتبين من الفحص أن الجيران أبلغوا بانبعاث رائحة كريهة من الشقة وبكسر باب الشقة بعد استئذان النيابة العامة تم العثور علي جثة قاطنة الشقة مصابة بعدة إصابات وفي حالة شبه تعفن رمي.





شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكابه لها، وبدأ فريق البحث بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة في فحص علاقات المجني عليها وخلافاتها والمترددين عليها واستجواب الجيران وسكان العقار وتبين لفريق البحث اختفاء حارس العقار في وقت معاصر لاختفاء القتيلة داخل شقتها.



