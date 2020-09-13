AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الاشتباه في البواب.. فريق بحث لحل لغز مقتل خليجية داخل شقتها في الجيزة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:12 ص
جثة
جثة
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها للوقوف على ملابسات مقتل سيدة عربية الجنسية داخل شقتها بمنطقة الطالبية بعدما أشارت أصابع الاتهام إلى حارس العقار الذي اختفى في وقت معاصر لوقوع الجريمة. 

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور علي جثة سيدة تحمل جنسية عربية داخل شقتها بالطالبية، انتقلت علي الفور قوات الأمن وتبين من الفحص أن الجيران أبلغوا بانبعاث رائحة كريهة من الشقة وبكسر باب الشقة بعد استئذان النيابة العامة تم العثور علي جثة قاطنة الشقة مصابة بعدة إصابات وفي حالة شبه تعفن رمي. 

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكابه لها، وبدأ فريق البحث بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة في فحص علاقات المجني عليها وخلافاتها والمترددين عليها واستجواب الجيران وسكان العقار وتبين لفريق البحث اختفاء حارس العقار في وقت معاصر لاختفاء القتيلة داخل شقتها. 

تم إعداد عدة مأموريات وأكمنة ثابتة ومتحركة للبحث عن حارس العقار واستكمال البحث لبيان مدى تورطه في الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القاتل خنقها بقطعة قماش.. مقتل مسنة إفريقية في ظروف غامضة داخل شقتها بالعجوزة

لتحديد الجاني .. النيابة تطلب تحريات البحث الجنائي حول مقتل سودانية بالعجوزة

مواصلة البحث عن قاتل مسنة أفريقية في شقتها بالعجوزة

القتيلة تكبره بـ40 عاما.. شاب سوداني وراء قتل مسنة العجوزة بسبب علاقة جنسية

عاشرها بـ 20 جنيها.. قاتل السودانية في الجيزة: ليا عندها فلوس وشتمتني

للكشف عن كيفية قتلها.. الطب الشرعي يشرح أشلاء سيدة الهرم بعد العثور عليها بالفريزر

ترشيحاتنا

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن عدة مناطق بمصر الجديدة اليوم

في ذكرى ميلاد الشاويش عطية.. تعرف على تفاصيل زيجاته الـ٩

في ذكرى وفاة سراج منير .. ترك الطب حبا في الفن وأسرته طردته من المنزل

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2020

منشط جنسي.. عميد معهد القلب السابق يفجر مفاجآة عن فوائد المانجو

كيفية صلاة الصبح لمن استيقظ متأخرا عن أداء الفجر .. أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

هل يشعر المتوفى بمن يزوره في قبره.. الإفتاء تحسم الجدل

كيفية صلاة الصبح لمن استيقظ متأخرا عن أداء الفجر .. أمين الفتوى يجيب

طيران التحالف العربي يشن سلسلة غارات على أهداف ومواقع عسكرية للحوثيين بصنعاء

بحلول نهاية القرن .. دراسة تحذر: درجات الحرارة ستصل إلى مستويات لم تشهدها الأرض منذ 50 مليون سنة

أخبار الرياضة .. القيمة الحقيقية لانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.. مؤمن زكريا يرد على محمد صلاح.. والأهلي يحسم الصفقة الثانية بعد طاهر محمد

عروس تفاجئ ابن زوجها قبل حفل الزفاف.. ورسالة لن ينساها| صور

جمال حمزة: شتان الفارق بين انتقال رمضان لـ بيراميدز ولعب محمد إبراهيم لـ الأهلي

سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 13-9-2020

آيات الشفاء لعلاج الأمراض المستعصية.. تنهي الآلام

علي جمعة: المؤخر من اختراع المصريين والرجل يملك في البيت ثلاثة أشياء فقط .. فيديو

والدة جندي قطار المنصورة باكية على الهواء: وزير الدفاع كلمني وطمني على عبد الله

خروج بلا عودة.. لعنة «الكولة» تقضى على أب ونجله فى جبل بقنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تصميم رائع للسيارة بيجو 3008 peugeot .. اعرف سعرها

مشروب طبيعي يساعد في الحفاظ على صحة القلب مدى الحياة

بحلول نهاية القرن .. دراسة تحذر: درجات الحرارة ستصل إلى مستويات لم تشهدها الأرض منذ 50 مليون سنة