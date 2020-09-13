وزيرة البيئة: التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ حملة لقياس عوادم السيارات بكفر الشيخ

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأحد، لتفقد عدد من مواقع تجميع قش الأرز، المدعومة من وزارة البيئة والمفتوحة من قبل الأهالى.





َوتابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أعمال قياس عوادم السيارات بكمين القرضا بمدينة كفرالشيخ، لقياس الانبعاثات والحد من ارتفاعها، وذلك في إطار تفعيل وزارة البيئة منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء، حتى يتوفر بيئة صحية للمواطنين.







وأشارت ياسمين فؤاد، إلي التنسيق مع كل الجهات الأمنية بمحافظة كفرالشيخ، للإعداد لتنفيذ حملة عوادم لقياس نسب التلوث الناتجة عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السيارات المخالفة والمعلومة للبيئة.





جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب، رئيس جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.





وستتضمن زيارة وزيرة البيئة جولة تفقدية على لجان العوادم بمدخل مدينتي طنطا وكفر الشيخ، ثم يعقبها لقاء مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمناقشة عدد من الموضوعات، وذلك بديوان عام المحافظة.



