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محافظات

وزيرة البيئة: التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ حملة لقياس عوادم السيارات بكفر الشيخ

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:53 ص
جولة وزيرة البيئة
جولة وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأحد، لتفقد عدد من مواقع تجميع قش الأرز، المدعومة من وزارة البيئة والمفتوحة من قبل الأهالى.

َوتابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أعمال قياس عوادم السيارات بكمين القرضا بمدينة كفرالشيخ، لقياس الانبعاثات والحد من ارتفاعها، وذلك في إطار تفعيل وزارة البيئة منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء، حتى يتوفر بيئة صحية للمواطنين.

وأشارت ياسمين فؤاد، إلي التنسيق مع كل الجهات الأمنية بمحافظة كفرالشيخ، للإعداد لتنفيذ حملة عوادم لقياس نسب التلوث الناتجة عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السيارات المخالفة والمعلومة للبيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب، رئيس جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وستتضمن زيارة وزيرة البيئة جولة تفقدية على لجان العوادم بمدخل مدينتي طنطا وكفر الشيخ، ثم يعقبها لقاء مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمناقشة عدد من الموضوعات، وذلك بديوان عام المحافظة.

وستتفقد الوزيرة والمحافظ عمليات فرم وكبس قش الأرز في مدينة سيدى غازي، وقرية الكراكات التابعة لمركز بيلا.
وزيرة البيئة: التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ حملة لقياس عوادم السيارات بكفر الشيخ
وزيرة البيئة: التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ حملة لقياس عوادم السيارات بكفر الشيخ
وزيرة البيئة: التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ حملة لقياس عوادم السيارات بكفر الشيخ
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