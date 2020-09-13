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حوادث

شاهد.. المساعدات المقدمة لكبار السن بمصلحة الجوازات

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:14 م
المساعدات المقدمة
المساعدات المقدمة لكبار السن بمصلحة الجوازات
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على جميع الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم جميع التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.
  
وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عددٍ من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، واتُخذت الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كل المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
 
ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. 
شاهد.. المساعدات المقدمة لكبار السن بمصلحة الجوازات
شاهد.. المساعدات المقدمة لكبار السن بمصلحة الجوازات
شاهد.. المساعدات المقدمة لكبار السن بمصلحة الجوازات
شاهد.. المساعدات المقدمة لكبار السن بمصلحة الجوازات
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