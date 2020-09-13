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أخبار البلد

الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد غدا.. والطقس مائل للحرارة رطب بالقاهرة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:29 م
الطقس الحار على القاهرة
الطقس الحار على القاهرة
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد، الاثنين، مائلا للحرارة رطبا على القاهرة والوجه البحري، تصاحبه شبورة مائية صباحا وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة، ويبقى الطقس لطيفا خلال ساعات الليل.


وعلى السواحل الشمالية، يكون الطقس معتدلا تصاحبه شبورة مائية نهارا لطيفا ليلا، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.


ويبقى الطقس ما بين الحار وشديد الحرارة على محافظات شمال والصعيد، والرياح معتدلة، ويبقى هناك نشاط للرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، ويتأثر شمال البلاد بمرتفع العروض الوسطي بينما يتأثر الجنوب بامتداد منخفض الهند الموسمي.


وحول نسب الرطوبة على القاهرة والوجه البحري تصل إلى 85 العظمى و28 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 45 وعلى شمال الصعيد 55 للعظمى والصغرى 22، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 14.


وتكون الملاحة البحرية على المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى مترين إلا ربع، والبحر الأحمر يكون معتدلا إلى مضطربا وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين وربع إلى مترين، والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.


وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا، الاثنين، القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 24، والسواحل الشمالية الغربية 30 للعظمى والصغرى 24، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 31 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28، على شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 24، جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28.
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