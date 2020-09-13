AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المالية عن زيادة الضرائب: نمتلك سياسة تختص بثبات سعر الضريبة.. فيديو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:43 م
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
شيرين عادل
قال رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، إن الوزارة تمتلك سياسة مالية موحدة معنية بتوسيع القاعدة الأفقية. 

ونفى  " محروس "، في مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز،  ما تردد بشأن زيادة الضرائب، مؤكدا أن الوزارة تمتلك سياسة مالية تختص بثبات سعر الضريبة سواء على  القيمة المضافة أو الأرباح الصناعية والتجارية. 

وأوضح أن ما صرح به وزير المالية مؤخرا اختص بالزيادة فى قيمة الضريبة للناتج القومى بمعنى دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الرسمى توسيع القاعدة الأفقى عن طريق إدراج ممولين يمارسون أنشطة ولم  يكن لديهم بطاقة ضريبية  بضريبة القيمة المضافة. 

وتابع ، أن التوسع الأفقى  أو ما يعرف بالاقتصاد غير الرسمى الذي تنتهجه مصر يتم عن طريق تحصيل مبيعات على الممولين و بالتالى عند قسمة الضريبة على الناتج القومى تزاد نسبة الضريبة بمعدل  نصف بالمائة سنويا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مزايا قانون الإجراءات الضريبية الموحد .. تعرف عليها

وزير المالية: تشغيل تجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة نهاية ديسمبر

المالية ردا على شائعات أعداء الوطن: لا نية لزيادة الضرائب

ترشيحاتنا

هل يقبل الوضوء بالمسح على الجورب الشفاف؟.. الإفتاء ترد

بطل الهاتريك.. محمد صلاح يفرض سيطرته على أغلفة الصحف الإنجليزية

بعد سحب تركيا سفينة الأبحاث من المتوسط.. اليونان: أنقرة بدأت تفهم أن سياسة التهديد غير مفيدة

الصحة تعلن شروط التطوع في تجارب تطعيم فيروس كورونا.. فيديو

نجيب زاهي زركش يعيد يحيى الفخراني للدراما الاجتماعية بعد غياب 3 سنوات

على البحر .. ريم مصطفى تستعرض جمالها بإطلالة جذابة | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاستين بيبر وهايلي بالدوين يحتفلان بعيد زواجهما الثاني .. صور

على البحر .. ريم مصطفى تستعرض جمالها بإطلالة جذابة | شاهد

الشعر الأحمر .. علامات غريبة تبرز جمال المرأة فى أفريقيا |صور