المالية عن زيادة الضرائب: نمتلك سياسة تختص بثبات سعر الضريبة.. فيديو

قال رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، إن الوزارة تمتلك سياسة مالية موحدة معنية بتوسيع القاعدة الأفقية.





ونفى " محروس "، في مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، ما تردد بشأن زيادة الضرائب، مؤكدا أن الوزارة تمتلك سياسة مالية تختص بثبات سعر الضريبة سواء على القيمة المضافة أو الأرباح الصناعية والتجارية.





وأوضح أن ما صرح به وزير المالية مؤخرا اختص بالزيادة فى قيمة الضريبة للناتج القومى بمعنى دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الرسمى توسيع القاعدة الأفقى عن طريق إدراج ممولين يمارسون أنشطة ولم يكن لديهم بطاقة ضريبية بضريبة القيمة المضافة.





وتابع ، أن التوسع الأفقى أو ما يعرف بالاقتصاد غير الرسمى الذي تنتهجه مصر يتم عن طريق تحصيل مبيعات على الممولين و بالتالى عند قسمة الضريبة على الناتج القومى تزاد نسبة الضريبة بمعدل نصف بالمائة سنويا.