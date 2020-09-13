AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بإجمالي 94764 حالة.. الكويت تسجل 553 إصابة جديدة بـ كورونا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:50 م
الكويت تسجل 553
الكويت تسجل 553 إصابة جديدة بـ كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
سجلت الكويت اليوم، الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 94764 حالة.

وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل حالتين وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 560 حالة.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9209 حالة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 591 حالة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في دولة الكويت إلى 84995 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإجمالي 51245 حالة.. الكويت تسجل 601 إصابة جديدة بـ كورونا

بإجمالي 61872 حالة.. الكويت تسجل 687 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

تخطت 65 ألف حالة.. الكويت تسجل 770 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

بإجمالي 84636 حالة.. الكويت تسجل 412 إصابة جديدة بـ كورونا

بإجمالي يتخطى الـ 85 ألف حالة.. الكويت تسجل 473 إصابة جديدة بـ كورونا

وسط استياء حكومي.. الكويت تسجل 857 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

ترشيحاتنا

سامح شكري: لا أهمية للتصريحات التركية حال عدم توافقها مع الأفعال

شكاوى ومقترحات رواد السوشيال ميديا لتطوير وحدات المرور.. والداخلية تستجيب

هل يجوز التصدق على المتسولين؟

غضب عارم في المقاصة.. تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع إيهاب جلال وموقف المدير الفني

الصحة: بدء تجربة التطعيم لعلاج كورونا على 45 ألف متطوع من الأصحاء.. فيديو

الحي أبقى من الميت.. خطيبة أمير شاهين نسخة طبق الأصل من حبيبته الراحلة ميرنا المهندس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع قرب الشتاء.. 5 أيام لاكتشاف الفرق بين كورونا والأنفلونزا

الحي أبقى من الميت.. خطيبة أمير شاهين نسخة طبق الأصل من حبيبته الراحلة ميرنا المهندس

بالأزرق المنفوش .. أصالة تتألق في لوك جديد يخطف الأنظار