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فن

في إطلالة رومانسية.. عاصي الحلاني بصحبة زوجته.. شاهد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:14 م
عاصي وزوجته
عاصي وزوجته
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محمد بدران

نشرت كوليت بولس ، زوجة الفنان عاصى الحلانى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام ".


وظهرت كوليت بولس بإطلالة رومانسية بصحبة زوجها النجم عاصي الحلاني وعلقت "يوم احد سعيد"، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها وانهالت عليها الكثير من التعليقات.


وحصد الفنان عاصي الحلاني 710 آلاف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020. 


كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور. 

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Happy Sunday 💛😎🌞🌻

A post shared by Colette Hallani (@colettehallani) on

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