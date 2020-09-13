كلور وشبة وعمالة وكهرباء وصيانة.. تفاصيل تكلفة إنتاج مياه الشرب

قال المهندس ماهر حسن رئيس قطاع شمال وشرق بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إن تكلفة تنقية وتطهير المتر المكعب من المياه منذ دخولها لمأخذ المحطة وحتي خروجها للشبكات تتجاوز 100 قرش.
وأوضح حسن في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن هذه التكلفة بخلاف تكلفة الاحلال والتجديد التى تحتاجها المعدات، وبخلاف تكلفة الشبكات وصيانتها.
وأكد رئيس قطاع شمال وشرق القاهرة، أن التكلفة داخل المحطة تشمل تكلفة المواد المطهرة "الكلور والشبة" ، والعمالة والكهرباء وتكلفة تشغيل المعدات والاختبارات المعملية التي يتم اجرائها بداخل المحطة.
ونوه إلى أهمية انشاء المحطات الجديدة او توسعة القائمة، أو عمليات الاحلال والتجديد، أو عمليات الصيانة للشبكات والخطوط.
وتابع أنه في حالة وجود المأخذ علي بعد مسافة طويلة من المحطة ترتفع التكلفة الإجمالية لانتاج المياه.
وأوضح حسن في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن هذه التكلفة بخلاف تكلفة الاحلال والتجديد التى تحتاجها المعدات، وبخلاف تكلفة الشبكات وصيانتها.
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وأكد رئيس قطاع شمال وشرق القاهرة، أن التكلفة داخل المحطة تشمل تكلفة المواد المطهرة "الكلور والشبة" ، والعمالة والكهرباء وتكلفة تشغيل المعدات والاختبارات المعملية التي يتم اجرائها بداخل المحطة.
ونوه إلى أهمية انشاء المحطات الجديدة او توسعة القائمة، أو عمليات الاحلال والتجديد، أو عمليات الصيانة للشبكات والخطوط.
وتابع أنه في حالة وجود المأخذ علي بعد مسافة طويلة من المحطة ترتفع التكلفة الإجمالية لانتاج المياه.